Congreso entrega Premio al Mérito a la Enfermería Campechana 2026

Entre aplausos, emoción y reconocimiento, el Congreso del Estado entregó el Premio “Al Mérito a la Enfermería Campechana” edición 2026 a tres profesionales cuya trayectoria ha dejado huella en la salud pública de Campeche.

Durante sesión solemne, las preseas fueron otorgadas a Karla Karime Escudero González (Categoría Académica), Jorge Gabriel Tuz Collí (Categoría Servicios y Administración) y Erika Isabel Trujillo Moreno (Categoría Comunitaria en Primer Nivel de Atención). Asimismo, se concedieron reconocimientos especiales a Denise Lizette de la Cruz Jiménez, Elia Esther Cruz Pacheco y Nubia Saraí Chávez Tun por su destacado desempeño profesional.

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Al recibir la distinción, Karla Escudero afirmó que investigar en enfermería no es un lujo académico, sino una responsabilidad ética para mejorar la atención. Llamó a fortalecer la profesión mediante el impulso al conocimiento científico y la formación de nuevas generaciones.

Por su parte, Jorge Tuz Collí señaló que el reconocimiento pertenece también a miles de profesionales que sostienen diariamente el sistema de salud con vocación y entrega. Advirtió que la enfermería es una profesión de riesgo, por las largas jornadas y la sobrecarga laboral, y pidió proteger la salud del personal como una inversión estratégica.

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, Francisca Zárate López, destacó que la enfermería es pilar fundamental del sistema de salud, reflejando disciplina, entrega y vocación de servicio.

La ceremonia se convirtió en un homenaje a quienes, desde hospitales, Centros de Salud, aulas y comunidades, hacen del cuidado una misión de vida. Más que una premiación, fue un reconocimiento al compromiso silencioso de mujeres y hombres que fortalecen la atención médica en Campeche.