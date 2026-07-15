¿Quieres conocer el Puente Nichupté? Así se puede llegar desde el aeropuerto de Cancún

El Puente Nichupté desde su inauguración se ha convertido en una nueva atracción de la ciudad de Cancún tanto para locales como turistas. Debido a su ubicación, tamaño y las vistas que se pueden apreciar, muchos desean alguna vez conocerlo, por lo que optan por buscar opciones de transporte.

Aunque oficialmente no se cuenta con una ruta de transporte público que cruce por el puente, hay formas de acercarse.

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Autobuses desde el aeropuerto

Locales siempre recomiendan tomar los famosos autobuses de la empresa ADO los cuales cuentan con ruta a la Zona Hotelera, por un costo abajo de los 200 pesos mexicanos, aunque estas unidades no cruzan por el Puente Nichupté.

Lo ideal es bajarse en alguna de las paradas asignadas en la ruta que conectan con centros comerciales u hoteles y preguntar por la más cercana.

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Camiones de la Zona Hotelera

En caso de bajar en el centro después de llegar del aeropuerto, otra opción son los camiones de la R-1 y R-2 que únicamente transitan por la Zona Hotelera, aunque al igual que los autobuses de ADO no pasan por el puente.

¿Cuál es la mejor opción para cruzar el Puente Nichupté?

Los únicos vehículos permitidos son los particulares, como automóviles y algunas motocicletas, más unidades de gran tamaño o peso.