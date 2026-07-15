Estados Unidos designa al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas; anuncia nuevas sanciones

El Gobierno de Estados Unidos reforzó su estrategia contra el crimen organizado al designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, mediante una actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), en la que ambas organizaciones criminales quedaron sujetas a un régimen más amplio de sanciones financieras y comerciales.

Con esta decisión, Washington amplía las herramientas legales para perseguir las operaciones financieras de estos grupos y restringir cualquier apoyo material o económico que puedan recibir dentro o fuera de Estados Unidos.

¿Qué implica la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras?

De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, el Cártel de Juárez, también identificado como Organización Carrillo Fuentes, La Línea, Barrio Azteca y Organización Vicente Carrillo Fuentes, fue incorporado a la categoría de organización terrorista transnacional.

La actualización también incluye a Los Viagras, conocidos además como Cártel de Los Viagras y Los Blancos de Troya, organización criminal originada en 2013 y con presencia principalmente en el estado de Michoacán.

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La OFAC precisó que ambas organizaciones quedan sujetas a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 13224, modificada posteriormente por la Orden Ejecutiva 13886, que faculta al gobierno estadounidense para imponer sanciones contra personas y grupos vinculados con actividades terroristas.

Sanciones contemplan congelamiento de activos y restricciones comerciales

La designación implica que todos los bienes e intereses de estas organizaciones que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados de manera inmediata.

Asimismo, ciudadanos, empresas e instituciones financieras de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones o proporcionar recursos económicos, bienes o servicios a los grupos incluidos en la lista.

El Departamento del Tesoro también advirtió sobre el riesgo de sanciones secundarias, lo que significa que personas o empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales o financieras con estas organizaciones podrían enfrentar restricciones para operar con el sistema financiero estadounidense.

Estados Unidos endurece presión financiera contra cárteles mexicanos

La incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras a la lista de organizaciones terroristas forma parte de la estrategia de Washington para aumentar la presión sobre las estructuras económicas del crimen organizado transnacional.

Además del combate al tráfico de drogas, el Gobierno estadounidense busca dificultar el acceso de estas organizaciones al sistema financiero internacional, limitar sus operaciones comerciales y fortalecer la cooperación con otros países para identificar redes de apoyo y lavado de dinero.

Con esta actualización, ambas organizaciones pasan a formar parte del grupo de cárteles mexicanos sujetos a las máximas sanciones financieras previstas por la legislación estadounidense, lo que amplía las facultades de las autoridades para perseguir sus recursos y bloquear cualquier operación relacionada con ellas.

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