¡Viva el amor! Justin Trudeau y Katy Perry se hacen virales por aparecer saltando juntos

Desde hace un tiempo, se dio a conocer que Justin Trudeau y la cantante Katy Perry decidieron comenzar una relación sentimental, situación que ha sorprendido a los seguidores de ambos y que se ha mantenido en el centro de las tendencias.

En esta ocasión, la pareja fue captada disfrutando de un momento único, pues salieron saltando, en la grabación que está circulando en redes sociales, se muestra a Katy Perry con un jumper de color naranja con lunares blancos y unas calcetas hasta las rodillas.

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Justin Trudeau y Katy Perry viven divertido momento juntos

Tras su momento especial, varias personas se suman a la euforia de la cantante, pero hubo un detalle que ha sorprendido a más de una persona, ya que aparece el ex primer ministro de Canadá, vistiendo un estilo casual con pantalón color caqui y una playera verde olivo.

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No cabe duda que muchos usuarios y seguidores de la cantante se han sorprendido por el estilo y acciones del político, pues ahora se muestra un poco más relajado y divertido junto a la famosa cantante.

Para muchos de los fans es una muestra de la gran relación que existe entre ambos, aunque pocos dijeron que el clip forma parte de un promocional del nuevo tema musical de la cantante, titulado "Watch It Burn".

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