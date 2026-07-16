Pescadores campechanos advierten bloqueos por falta de diésel marino

Pescadores del litoral campechano adelantaron que si este lunes no reciben respuestas satisfactorias en cuanto al desglose de la entrega del diésel marino, así como recursos del Pacma, intensificarán las protestas al grado de poder iniciar con bloqueos viales.

Desde la Plaza de la República, un grupo de al menos cinco pescadores que representan a los hombres de mar que laboran de forma artesanal desde Champotón hasta Isla Arena, dieron a conocer que este miércoles sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, para exponerles la problemática.

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Expusieron que este lunes sostendrán una nueva reunión con el Poder Ejecutivo para que el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (Safin), Jezrael Larracilla Pérez, les explique bajo qué criterios se otorga el diésel marino, y por qué no se considera a los permisionarios locales.

Recriminaron que únicamente se dota del combustible a las embarcaciones de la familia de la política Nelly Márquez Zapata, así como al titular del Inpesca, Edward Ceballos Alejandre, a quienes incluso les dan recursos a fondo perdido para el avituallamiento de sus barcos.

A la par, afirmaron que ya cuentan con una denuncia que presentarán ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se investigue el recurso federal que llega al Estado, así como los probables actos de corrupción en la dispersión del mismo.