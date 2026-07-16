Investigan desabasto oncológico en Campeche

La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de Campeche (CCAMECAM) informó que durante el primer semestre de 2026 ha recibido alrededor de cuatro quejas relacionadas con la falta de medicamentos oncológicos, cifra que representa menos del 20 por ciento del total de inconformidades atendidas por el organismo en ese periodo.

La comisión aclaró que no todos los casos de desabasto llegan necesariamente a esta instancia, ya que algunos pacientes recurren directamente a las instituciones de salud para solicitar la solución de sus necesidades médicas.

La directora de la CCAMECAM, Raquel Castillo Gamboa, informó que durante 2026 el organismo ha recibido 172 quejas, de las cuales 85 fueron resueltas mediante gestión inmediata, es decir, en un periodo menor a cinco días.

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Precisó que la mayoría de las inconformidades están relacionadas con la falta de insumos médicos y medicamentos. En el caso del Centro Estatal de Oncología (CEO), reconoció que sí se han registrado reportes por falta de fármacos, aunque en menor cantidad que durante 2025, cuando este tipo de quejas representó el 20 por ciento del total recibido.

Castillo Gamboa destacó que la Comisión mantiene convenios de colaboración con el IMSS Ordinario y el IMSS-Bienestar para agilizar la atención de inconformidades, lo que ha permitido que cerca del 80 por ciento de las gestiones concluyan con resultados favorables para los pacientes en un periodo reducido.

El secretario de Gobierno (Segob), Víctor Sarmiento Maldonado, confirmó que los recursos federales ya se encuentran en la entidad y permitirán reforzar el abasto de medicamentos en las unidades médicas de todo el estado, incluido el Centro Estatal de Oncología.

Expuso que Campeche recibió recientemente cerca de 300 millones de pesos destinados al sector salud, recursos que serán utilizados, entre otras acciones, para la adquisición de medicamentos y atender el desabasto que enfrenta el CEO.

De acuerdo con la Fundación “500 Padrinos A.C.”, la falta de fármacos oncológicos ha puesto en riesgo la atención de casi 100 niñas y niños con cáncer que requieren tratamientos continuos. La organización señaló que esta situación persiste ante la falta de creación de un fondo especial, iniciativa que fue presentada desde el año pasado ante el Congreso del Estado.

El funcionario aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene un seguimiento permanente al suministro de insumos médicos y que semanalmente se revisan las existencias para realizar nuevos pedidos y garantizar el abastecimiento oportuno.

Sarmiento Maldonado reconoció que el sistema de salud aún enfrenta retos; afirmó que el objetivo es avanzar hacia un servicio médico de mayor calidad. Añadió que los recursos recibidos permitirán atender con mayor rapidez las necesidades prioritarias y confió en que el problema de desabasto en el CEO pueda comenzar a resolverse en el corto plazo.