Yordi Rosado causa polémica en redes sociales por su forma de celebrar el triunfo de Argentina en el Mundial

El día de ayer, se vivió uno de los partidos más importantes dentro de la Copa Mundial 2026, pues se enfrentó la Selección de Inglaterra contra Argentina, donde los comandados por Messi, lograron conseguir su boleto para la gran final

En redes sociales varios famosos han demostrado su pasión y apoyo a las diferentes selecciones, uno de estos es Yordi Rosado, quien está en el centro de la polémica por mostrar su apoyo a la Selección de Argentina.

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Yordi Rosado es criticado por apoyar a la Selección de Argentina

Se sabe que el conductor estuvo viendo el encuentro con el actor argentino Juan Soler y otro grupo de amigos, lo peculiar de esta situación, es que todos llevaban puesta la playera de Lionel Messi, pero al terminar el partido, todos los celebraron de forma muy efusiva.

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Esto ocasionó que Yordi Rosado se pusiera en el ojo del huracán, ya que su celebración le ha generado una gran polémica. Recordemos que, este Mundial ha estado lleno de muchas controversias principalmente con la Selección Argentina.

Cabe mencionar que los comentarios en redes sociales, no se hicieron esperar, aunque hasta el momento Yordi Rosado ha hablado sobre la polémica

Sin embargo, una de las frases más repetidas en las plataformas digitales fue: ”Es 25% argentino”. La cual hizo hace un tiempo Ángela Aguilar, quien en su momento presumió sus raíces argentinas, ocasionando un sinfín de críticas.

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