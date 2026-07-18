“Vivimos en el olvido": Lluvias forman ríos dentro de casas por falta de drenaje en colonias de Campeche

A más de 10 años de abandono por parte del Ayuntamiento de Campeche, vecinos de las colonias Tepeyac y San Rafael solicitan la rehabilitación de calles y la construcción de un sistema de drenaje pluvial que permita desviar el agua de lluvia que actualmente ingresa a sus viviendas.

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“Tenemos veinte años en el olvido de las autoridades municipales; las calles están en terrible estado, los postes oxidados del andador y la falta de banquetas son problemas que también reportamos a la hermana de Eliseo, a la diputada Mónica Montufar, pero de plano pasaron los años y, como no somos hijos de personas importantes, no regresaron a atender nuestros problemas con los servicios públicos”, manifestó Mercedes Martínez Castillo, habitante del sector.

El deterioro es evidente en vialidades como la prolongación de la calle Galeana, Sacrificio y Tepeyac, donde los baches se han convertido en grandes hundimientos y zanjas que atraviesan el antiguo pavimento.

“De plano tuve que pagarle 200 pesos a un joven para que me limpiara el frente, porque acá el Ayuntamiento de Campeche no nos resuelve nada; eso sí, vienen a cobrar impuestos como el del agua”, expresó Edwin Centeno, vecino de la zona.

Ante la falta de infraestructura pluvial, varias familias padecen afectaciones durante la temporada de lluvias, debido a que grandes cantidades de agua bajan desde los cerros y atraviesan las viviendas, situación que incluso ha generado conflictos entre vecinos.

“Tuve que mandar a colocar una tubería para evitar que el agua de lluvia se estanque en mi casa, lo que molestó a una vecina que piensa que sale suciedad, pero no es eso. Lo que queremos es que las autoridades de la alcaldía de Campeche nos apoyen con un drenaje pluvial, porque cuando llueve se forma un río”, señaló Susana Garma, habitante del sector.

Debido al mal estado de las calles, los habitantes aseguran que se han registrado accidentes y daños a vehículos que caen en los baches.

“Llevamos años con estos problemas; las obras de repavimentación aquí no llegan y es lo que hemos demandado al Gobierno Municipal, porque llevamos más de 30 años viviendo en esta zona y no hay atención a los servicios públicos, como el alumbrado, que también se encuentra en muy malas condiciones”, agregó Fernando Fermín, ciudadano del lugar.

Los vecinos también reportaron problemas relacionados con el suministro de agua potable, como cortes constantes y baja presión en la red de distribución.

“Llevamos un día sin agua, en espera de que se restablezca. Lo que sabemos es que hay fallas en el bombeo debido a la instalación de la nueva tubería de la avenida José López Portillo”, indicó Fabiola Minaya, vecina del sector.

JGH