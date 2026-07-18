"Oh là là", Kylian Mbappé se convierte en el máximo anotador de la historia del Mundial

Este sábado 18 de julio Kylian Mbappé dio un paso más en a historia del fútbol y se convirtió en el máximo anotador de la historia de los Mundiales al hacer su gol número 22, en el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026.

Si bien el récord aún lo puede igualar o superar Lionel Messi, que lleva 21 goles en su cuenta, en la gran Final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el delantero francés del Real Madrid ya puso la meta a romper.

La estrella francesa, que marcó dos tantos en la segunda parte contra los ingleses, lidera además la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles en esta edición, por delante de los ocho del astro argentino, que lleva 21 en sus seis copas del mundo disputadas.