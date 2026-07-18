Esthela Damián llama a cerrar filas con Claudia Sheinbaum en Acapulco y defender la soberanía nacional

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó una asamblea informativa en la colonia Costa Azul, en Acapulco, Guerrero, donde convocó a ciudadanos, integrantes del sector salud y representantes de la comunidad deportiva a respaldar la estrategia de defensa de la soberanía nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, los asistentes coincidieron en que la defensa de la soberanía no sólo implica proteger los intereses del país frente a factores externos, sino también fortalecer las políticas públicas orientadas al bienestar social, el acceso a la salud, el deporte y el desarrollo de las comunidades.

La reunión reunió a habitantes de la zona que manifestaron su apoyo a las acciones impulsadas por el Gobierno de México y destacaron la importancia de mantener la participación ciudadana en los procesos de transformación que vive el país.

Destaca el papel de la salud y el deporte en el desarrollo social

En su intervención, Esthela Damián subrayó que la construcción de una nación fuerte también depende del fortalecimiento de sectores estratégicos como la salud y el deporte, al considerar que ambos contribuyen al desarrollo integral de la población.

La exfuncionaria reconoció la participación de médicos, personal sanitario, deportistas y vecinos de Costa Azul, quienes acudieron al encuentro para intercambiar puntos de vista sobre la importancia de mantener una sociedad organizada y con mayores oportunidades.

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Asimismo, sostuvo que hablar de soberanía nacional implica garantizar mejores condiciones de vida para las familias mexicanas, así como impulsar espacios que favorezcan el desarrollo de niñas, niños, jóvenes y atletas.

Convoca a mantener la organización en Guerrero

Durante la asamblea, Esthela Damián también hizo un llamado a fortalecer la organización social y política en Guerrero, al señalar que la participación de distintos sectores será determinante para consolidar los proyectos impulsados por la actual administración federal.

En ese contexto, convocó a militantes y simpatizantes de Morena a mantenerse organizados rumbo a los próximos procesos internos del partido, al considerar que la participación ciudadana será clave para dar continuidad a las políticas de transformación.

La exconsejera jurídica afirmó que el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum requiere del respaldo de la ciudadanía y sostuvo que Guerrero puede desempeñar un papel importante en esa estrategia mediante la participación de sus comunidades, organizaciones sociales y sectores productivos.

TOCA ESTHELA DAMIÁN CASA POR CASA EN LA COLONIA LA SABANA, ACAPULCO, EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL https://t.co/Wqji2E1FqV — CG en la Noticia (@CGENLANOTICIA) July 18, 2026

Respaldo ciudadano a la estrategia del Gobierno de México

Al concluir el encuentro, los asistentes reiteraron su respaldo a la estrategia de defensa de la soberanía nacional impulsada por el Gobierno de México y coincidieron en que el fortalecimiento de los derechos sociales constituye uno de los pilares para el desarrollo del país.

La reunión en Acapulco formó parte de las actividades informativas que buscan promover la participación ciudadana y difundir los objetivos de las políticas públicas impulsadas por la administración federal, con énfasis en temas relacionados con el bienestar, la justicia social y el fortalecimiento de las comunidades.

IO