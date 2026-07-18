Chofer de camión ignora alto en Champotón y provoca accidente en El Pedregal

Se registra una colisión entre un camión de carga con caja cerrada y una camioneta por la colonia El Pedregal, en Champotón. Reportan sólo daños materiales.

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El percance se registró alrededor de las 13:40 horas de este sábado, en el cruce de la calle 14 con 7 en la colonia antes referida.

Según testigos oculares, el guiador del camión con caja cerrada no respetó su alto al incorporarse en la esquina de la calle 7. En consecuencia, la camioneta chocó con preferencia de paso.

A la espera del arribo de elementos de la policía municipal para verificar el reporte de tránsito.

JGH