Motociclista resulta lesionado tras choque con camioneta en la colonia Héctor Pérez Martínez

Un percance vial entre una camioneta particular y una motocicleta movilizó a familiares de los involucrados la tarde de este sábado en las inmediaciones de la colonia Héctor Pérez Martínez, luego de que una maniobra para dar vuelta en “U” provocara un corte de circulación que derivó en el accidente.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 56, a la altura de la calle 49, frente al conocido Parque de los Mariachis.

De acuerdo con la posición final de las unidades y la versión de los involucrados, la conductora de una camioneta Suzuki, color gris, con placas de circulación DGJ-042-C del estado de Campeche, intentó realizar una vuelta en “U” sobre la misma vialidad.

Sin embargo, al efectuar la maniobra presuntamente invadió la trayectoria de una motocicleta Italika, color plata, con placas 72GUN2 del estado de Campeche, cuyo conductor circulaba con aparente preferencia de paso.

El motociclista no logró frenar a tiempo y terminó impactándose de frente contra el costado izquierdo de la camioneta.

Debido a la fuerza del choque, salió proyectado y cayó sobre el pavimento, donde sufrió golpes contusos, además de lesiones en el brazo y la mano izquierda.

A pesar del impacto, el conductor de la motocicleta no solicitó la intervención de paramédicos, ya que indicó que sus lesiones no ameritaban atención hospitalaria en ese momento.

Minutos después arribaron familiares de la conductora de la camioneta, quienes dieron aviso a la aseguradora para iniciar el proceso correspondiente y deslindar responsabilidades por el percance.

Tras el diálogo entre ambas partes y la intervención del seguro, los involucrados alcanzaron un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que no fue necesaria la puesta a disposición de las unidades ante las autoridades y finalmente se retiraron del lugar por sus propios medios.