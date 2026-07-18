Claudia Sheinbaum viajará en avión de la Defensa a Nueva York para asistir a la final del Mundial 2026

El Gobierno de México informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajará este domingo a Nueva York a bordo de una aeronave de la Defensa Nacional, luego de que el vuelo comercial que tenía previsto abordar desde Cancún, Quintana Roo, fuera cancelado debido a las condiciones meteorológicas.

La mandataria acudirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a la que fue invitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que también contará con la presencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, representantes de los tres países anfitriones del torneo.

De acuerdo con el Gobierno federal, el cambio de transporte respondió exclusivamente a razones logísticas derivadas del mal tiempo, con el objetivo de garantizar la asistencia de la presidenta al evento internacional.

La visita tendrá un componente diplomático

Un día antes del viaje, Claudia Sheinbaum explicó que su participación en la final del Mundial tiene un significado diplomático, al considerar importante que los jefes de Estado de México, Estados Unidos y Canadá coincidan en uno de los eventos más relevantes organizados de manera conjunta por las tres naciones.

La presidenta señaló que este encuentro también refleja la coordinación y colaboración existente entre los gobiernos de México y Estados Unidos, además de fortalecer la relación trilateral en el marco de la organización del torneo.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum comparte mensaje sobre su asistiencia a la final del Mundial FIFA por invitación de Donald Trump

El anuncio fue realizado mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, luego de concluir una gira de trabajo por Quintana Roo.

El partido se disputará en el MetLife Stadium

La final del Mundial 2026 se celebrará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), donde Argentina y España disputarán el título a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Además del encuentro deportivo, el evento contempla un espectáculo musical de medio tiempo con la participación de artistas internacionales como Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel y el grupo surcoreano BTS. Medios estadounidenses también han informado sobre la asistencia de otras figuras del entretenimiento, entre ellas Chris Martin, Laura Pausini y Robbie Williams.

Debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la presidenta @Claudiashein viaja esta noche a Nueva York en aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a invitación del presidente Donald Trump; también… — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 18, 2026

Regreso previsto para la noche del domingo

El Gobierno de México indicó que el regreso de Claudia Sheinbaum está programado para la noche del domingo 19 de julio, por lo que retomará sus actividades oficiales en territorio nacional el lunes.

Con este viaje, la presidenta representará a México en uno de los eventos deportivos más importantes del año y participará en un encuentro de alto nivel con los líderes de los otros dos países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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