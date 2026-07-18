Choque entre camioneta y taxi provoca afectaciones viales en la colonia La Riviera

Un percance vial entre una camioneta particular y un taxi generó daños materiales de consideración y afectaciones momentáneas a la circulación la tarde de este sábado en calles de la colonia La Riviera. Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Isla de Tris con la calle Santa Isabel, en el área de semáforos, donde se vieron involucrados una camioneta Honda, color blanco, con placas DGJ-142-C del estado de Campeche, y un automóvil de alquiler Nissan Versa, blanco con rojo, marcado con el número económico 2564 y placas A-043-BEB.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de la camioneta circulaba sobre la avenida Isla de Tris e intentaba cruzar la intersección con luz favorable, mientras que el operador del taxi realizaba una maniobra para dar vuelta en “U” hacia la izquierda utilizando el retorno existente en la zona.

Fue durante esta maniobra cuando ambas unidades colisionaron en el área de los semáforos, dejando cuantiosos daños materiales y obstruyendo parcialmente los carriles de circulación, lo que ocasionó un congestionamiento vehicular por varios minutos.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito y Vialidad para tomar conocimiento del percance y coordinar el flujo vehicular mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Tras dialogar sobre lo ocurrido, ambos conductores lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños mediante sus respectivas aseguradoras, evitando que el caso fuera turnado ante la autoridad ministerial.

Una vez concluidas las negociaciones, las unidades fueron retiradas hacia un costado de la vialidad, permitiendo restablecer la circulación en la transitada avenida sin mayores contratiempos.