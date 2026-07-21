Clima en Campeche 22 de julio: ¿Lloverá? Tormenta Tropical Bertha dejará efectos indirectos en el estado

Mientras la Tormenta Tropical Bertha se desplaza lentamente por el norte del Golfo de México, afectando principalmente las costas de Florida, Alabama y Louisiana, el sureste mexicano sentirá los efectos indirectos de la humedad tropical. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para el periodo del miércoles 22 al jueves 23 de julio, Campeche registrará intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas.

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El organismo informó que la onda tropical número 20, que se desplaza sobre el sureste del país, junto con canales de baja presión y circulaciones ciclónicas, provocará lluvias en el oriente, centro, sur y sureste de México. En Campeche se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius y mínimas alrededor de los 25 grados Celsius, con ambiente muy caluroso y alta humedad, condiciones típicas de la península de Yucatán durante esta temporada.

Los vientos en el estado serán de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. Aunque no se prevén efectos directos fuertes de Bertha en Campeche, las autoridades piden precaución por posibles encharcamientos en zonas bajas, incremento en ríos y arroyos, así como riesgo de descargas eléctricas durante las tormentas vespertinas.

Protección Civil estatal recomendó a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar salir durante lluvias intensas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas y extremar precauciones ante las altas temperaturas. Se mantiene vigilancia constante ante la evolución de los sistemas meteorológicos en el Golfo de México.

JGH