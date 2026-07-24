Campesino se lleva el susto de su vida al encontrar una enorme boa de dos metros en Campeche

Tremendo brinco, que casi tira su pozole, dio el campesino Carlos May Can al momento en que se trasladaba a un área de sombra y se topó con una culebra de casi dos metros de largo; sin embargo, al percatarse de que era una especie no venenosa, la dejó seguir su camino sin causarle daño, pues dijo que son animales que ahuyentan a las víboras ponzoñosas.

Noticia Destacada Rescatan a perrito que pasó toda su vida amarrado en Ciudad del Carmen; investigan maltrato animal

Los hechos ocurrieron en un mecanizado ubicado en la entrada a la comunidad de San Vicente Cumpich, donde el ejidatario llegó para realizar la limpieza de su milpa y repentinamente se percató de que dentro de la maleza algo se movía. Al acercarse, justo en ese momento salió la serpiente y él se llevó el susto de su vida.

Sin embargo, al regresar a observar al animal, se dio cuenta de que era de la especie conocida popularmente como "ratonera" o una boa, motivo por el cual la dejó seguir su camino al señalar que era inofensiva.

Posteriormente, el hombre del campo dijo que las altas temperaturas originan que estos animales salgan de sus madrigueras para buscar lugares frescos, por lo que pidió a la población estar alerta.

Carlos May, originario de San Vicente Cumpich, señaló que por estar en una zona montañosa salen estas serpientes, pero destacó que protegen a los hombres del campo, pues evitan que las especies venenosas lleguen a los mecanizados; sin embargo, pidió a sus compañeros extremar cuidados, ya que se pueden topar con alguna serpiente mortífera.

JGH