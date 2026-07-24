Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia apoyos permanentes, fertilizantes y plan integral para productores de caña

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los productores de caña de azúcar recibirán de manera permanente los apoyos de Producción para el Bienestar y fertilizantes gratuitos, como parte de una estrategia federal para fortalecer sus ingresos y recuperar el mercado de este producto.

Durante un evento celebrado este viernes 24 de julio en Zacatepec, Morelos, la mandataria explicó que el sector enfrentó una caída en sus ganancias por la reducción de las exportaciones hacia Estados Unidos y por el aumento de las importaciones de fructosa elaborada con maíz.

Sheinbaum señaló que la producción nacional de azúcar se mantiene en cerca de cinco millones de toneladas anuales. Alrededor de cuatro millones se destinan al consumo interno, mientras que una parte se enviaba al mercado estadounidense. Sin embargo, la disminución de esa cuota provocó una mayor oferta dentro del país y presionó a la baja el precio pagado a los cañeros.

México recuperará exportación de 1.2 millones de toneladas de azúcar

La presidenta informó que, después de varios meses de gestiones, Estados Unidos autorizó una cuota de exportación de 1.2 millones de toneladas de azúcar para el próximo ciclo.

De acuerdo con Sheinbaum, esta decisión permitirá retirar parte de la producción del mercado interno y deberá contribuir a mejorar el precio por tonelada de caña.

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La mandataria explicó que las negociaciones comenzaron después de reuniones con organizaciones de productores y representantes de los ingenios, quienes alertaron sobre las dificultades que enfrentaba el sector.

El Gobierno federal también trabaja para que las empresas que utilizan endulzantes, entre ellas las productoras de refrescos y alimentos, adquieran una mayor proporción de azúcar mexicana en lugar de recurrir a fructosa importada.

Cañeros recibirán apoyos y fertilizantes de forma permanente

Sheinbaum confirmó que Producción para el Bienestar y el programa de Fertilizantes para el Bienestar se ampliaron a los productores de caña.

“No es solamente este año”, afirmó al señalar que ambos beneficios deberán mantenerse durante los siguientes ejercicios presupuestales.

La estrategia incluye acompañamiento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para mejorar el riego, atender problemas sanitarios en los cultivos y elevar el rendimiento por hectárea.

El objetivo, explicó, consiste en que las familias productoras obtengan mayores ingresos sin depender únicamente de las fluctuaciones del precio internacional o de las decisiones de los ingenios.

Gobierno analiza producción de electricidad y etanol

La presidenta adelantó que también se prepara un plan para aprovechar los residuos de la caña.

El bagazo puede utilizarse para generar electricidad dentro de los ingenios y producir etanol. Sheinbaum reconoció que muchas instalaciones cuentan con poca inversión, por lo que su capacidad energética permanece limitada.

La propuesta busca reunir en una misma mesa de trabajo al Gobierno, los productores y las empresas propietarias de los ingenios para establecer compromisos comunes.

Sheinbaum sostuvo que el propósito central es garantizar un mercado estable y condiciones que permitan a los cañeros vivir de su trabajo.

Sheinbaum defiende programas sociales y aumento al salario

En la segunda parte de su discurso, la mandataria destacó los programas sociales de su administración y aseguró que durante 2026 se destinará un billón de pesos en transferencias directas.

Mencionó las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años, además de becas para estudiantes y apoyos para pequeños productores.

También afirmó que el salario mínimo pasó de aproximadamente 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 400 pesos en 2026 y reiteró que continuará con incrementos superiores a la inflación.

La presidenta cerró su intervención con una defensa de la soberanía, la justicia social y el bienestar, y aseguró que su Gobierno mantendrá como prioridad a los sectores con menores ingresos.

IO