Campeche avanza hacia una nueva Ley de Autismo; realizan consulta ciudadana en Ciudad del Carmen

El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) recurrió a la contratación de servicios de vigilancia privada para reforzar la seguridad de sus planteles durante los periodos vacacionales y los días en que no se realizan actividades escolares, informó el director general de la institución, César González David.

Noticia Destacada Cobacam invierte hasta 3 millones de pesos en vigilancia para blindar planteles en vacaciones

El funcionario explicó que esta medida busca prevenir robos, actos vandálicos y daños a la infraestructura educativa, además de proteger el patrimonio con el que cuentan los 37 planteles del subsistema. Precisó que el contrato de seguridad representa una inversión anual de entre 2.5 y 3 millones de pesos.

Señaló que el motivo principal para fortalecer las medidas de vigilancia fue el incremento de las inversiones destinadas al mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los planteles. Explicó que diversas escuelas han recibido recursos para la rehabilitación de espacios, adquisición de mobiliario y fortalecimiento de sus instalaciones, por lo que resulta indispensable garantizar que esos bienes permanezcan protegidos.

En ese sentido, reconoció la importancia del programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual el Colegio de Bachilleres recibe recursos para ejecutar obras y acciones que benefician directamente a la comunidad estudiantil. Subrayó que la conservación de estas mejoras es una responsabilidad, ya que los recursos públicos destinados al mejoramiento de los planteles deben traducirse en mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.

Recordó que este programa contempla una inversión de 35 millones de pesos para el periodo 2025-2026, recursos que llegarán a los 37 planteles del COBACAM con el objetivo de fortalecer su infraestructura. Las acciones incluyen mejoras en edificios, rehabilitación de espacios, mantenimiento y adecuaciones que contribuyan a ofrecer entornos más seguros y funcionales para estudiantes, docentes y personal administrativo.

César González David sostuvo que la contratación de vigilantes privados permite brindar mayor seguridad sobre el resguardo de las instalaciones durante los periodos sin actividades escolares, además de proteger el mobiliario, el equipo tecnológico, el material didáctico y las obras ejecutadas con recursos federales y estatales.

Finalmente, González David reiteró que la seguridad de los planteles continuará como una prioridad para la institución, al considerar que la protección de la infraestructura educativa representa una inversión que salvaguarda el patrimonio público y garantiza que los recursos destinados al fortalecimiento del sistema de bachillerato beneficien de manera más efectiva a la base educativa.

JGH