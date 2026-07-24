Rescatan a perrito que pasó toda su vida amarrado en Ciudad del Carmen; investigan maltrato animal

Un perro que presuntamente pasó toda su vida amarrado, expuesto al sol y la lluvia, con acceso únicamente a agua sucia y sin una alimentación adecuada, fue asegurado por autoridades ministeriales como parte de una investigación por presunto maltrato animal.

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La Vice Fiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas informó que el rescate se realizó como resultado de una carpeta de investigación iniciada en Ciudad del Carmen, luego de documentarse las condiciones en las que permanecía el animal.

De acuerdo con la dependencia, por instrucciones del vicefiscal Alexandro Brown, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento del perro, que posteriormente fue puesto bajo resguardo de una agrupación animalista, donde recibirá atención y cuidados durante el tiempo que sea necesario.

Las autoridades señalaron que, previo al aseguramiento, personal de la Policía Ministerial acudió en diversas ocasiones al domicilio; sin embargo, en cada visita les informaban que el propietario de la mascota no se encontraba.

No obstante, el día en que se ejecutó el aseguramiento, el presunto dueño salió del inmueble e intentó impedir que el perro fuera retirado, aunque finalmente el operativo se llevó a cabo.

La Vice Fiscalía indicó que la carpeta de investigación continúa en integración y será presentada ante un Juez de Control, con el objetivo de judicializar el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Recordó además que el maltrato animal en Campeche está tipificado como delito y puede ser sancionado con multas que van de 12 mil a 35 mil pesos, además de penas de seis meses a cinco años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.

JGH