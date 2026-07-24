Motociclista termina lesionado tras ser impactado por una camioneta en Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este viernes luego de verse involucrado en un accidente de tránsito sobre la avenida Isla de Tris, a la altura del fraccionamiento Lagos, en Ciudad del Carmen, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil y a personal de la Dirección de Tránsito Municipal.

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De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba con dirección a su domicilio a bordo de una motocicleta automática marca Rider, color rojo y sin placas de circulación, cuando al pasar frente al acceso del fraccionamiento una camioneta Kia color gris, con placas DHX-173-B del estado de Campeche, presuntamente salió para incorporarse a la vialidad y terminó impactándolo por alcance.

A consecuencia del golpe, el motociclista perdió el control de la unidad y fue proyectado contra el pavimento, sufriendo diversos golpes y una lesión en el pie izquierdo.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria, colocándole un vendaje en la extremidad lesionada. Tras la valoración médica, se determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital, ya que sus heridas no ponían en riesgo su integridad.

El afectado presentó golpes múltiples y una contusión en la extremidad inferior izquierda. / Israel Lozano

Elementos periciales de Tránsito realizaron el levantamiento de evidencias y el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, ambas unidades fueron retiradas de la circulación para evitar afectaciones al tránsito vehicular y permanecieron en espera de las aseguradoras.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños materiales y la atención de las lesiones del motociclista, por lo que firmaron el desistimiento ante la autoridad vial, evitando que el caso fuera turnado a otras instancias. De manera preliminar, el conductor de la camioneta fue señalado como el presunto responsable del percance.

JGH