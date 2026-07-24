Calor extremo en Quintana Roo: ¿Cómo evitar morir por un golpe de calor y cuáles son los síntomas?

Debido a las altas temperaturas que se han registrado estos días en el estado de Quintana Roo, autoridades han advertido a la población debido a los riesgos por el calor extremo.
Recientemente se registró la tercera muerte por un golpe de calor, siendo en este caso la víctima un albañil quien debido a la prolongada exposición al sol, se desvaneció y perdió la vida en el municipio de Playa del Carmen.
Debido a los altos riesgos, se recomienda a la población de conocer los síntomas en caso de padecer un golpe de calor o saber reconocer cuando alguien lo esté sufriendo; además de cómo actuar en el momento.
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Confirman la tercera muerte por golpe de calor en Quintana Roo
Síntomas de un golpe de calor
- Temperatura corporal muy alta (40 °C o más)
- Piel muy caliente; puede estar seca o húmeda, dependiendo de la causa
- Dolor de cabeza intenso
- Mareo o sensación de desmayo
- Confusión, desorientación o dificultad para hablar
- Náuseas o vómitos
- Pulso rápido y respiración acelerada
- Debilidad extrema
- Convulsione
- Pérdida del conocimiento
¿Qué hacer ante un golpe de calor?
- Llama al servicio de emergencias (911 en México) cuanto antes.
- Lleva a la persona a un lugar fresco y con sombra o aire acondicionado.
- Afloja o retira el exceso de ropa.
- Enfría el cuerpo rápidamente: Moja la piel con agua fresca, coloca compresas frías o bolsas de hielo envueltas en tela en el cuello, axilas e ingles. Abanica a la persona para favorecer la evaporación. Si es posible, un baño o ducha con agua fresca también ayuda.
- Si la persona está consciente y puede tragar sin dificultad, puede beber pequeños sorbos de agua fresca. Si está confundida, vomita o está inconsciente, no le des líquidos por la boca.
¿Qué no hacer?
- No darle bebidas alcohólicas.
- No obligarla a beber si está somnolienta o confundida.
- No dejarla sola.
- No esperar a que "se le pase"; necesita atención médica urgente.
¿Cómo prevenir un golpe de calor?
- Beber agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
- Evitar actividades físicas intensas durante las horas de más calor (aproximadamente de 11 a.m. a 4 p.m.).
- Usar ropa ligera, de colores claros y holgada.
- Permanecer en lugares ventilados o con aire acondicionado cuando sea posible.
- Nunca dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de un vehículo estacionado.