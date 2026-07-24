Calor extremo en Quintana Roo: ¿Cómo evitar morir por un golpe de calor y cuáles son los síntomas?

Debido a las altas temperaturas que se han registrado estos días en el estado de Quintana Roo, autoridades han advertido a la población debido a los riesgos por el calor extremo.

Recientemente se registró la tercera muerte por un golpe de calor, siendo en este caso la víctima un albañil quien debido a la prolongada exposición al sol, se desvaneció y perdió la vida en el municipio de Playa del Carmen.

Debido a los altos riesgos, se recomienda a la población de conocer los síntomas en caso de padecer un golpe de calor o saber reconocer cuando alguien lo esté sufriendo; además de cómo actuar en el momento.

Noticia Destacada Confirman la tercera muerte por golpe de calor en Quintana Roo

Síntomas de un golpe de calor

Temperatura corporal muy alta (40 °C o más)

Piel muy caliente; puede estar seca o húmeda, dependiendo de la causa

Dolor de cabeza intenso

Mareo o sensación de desmayo

Confusión, desorientación o dificultad para hablar

Náuseas o vómitos

Pulso rápido y respiración acelerada

Debilidad extrema

Convulsione

Pérdida del conocimiento

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Llama al servicio de emergencias (911 en México) cuanto antes.

cuanto antes. Lleva a la persona a un lugar fresco y con sombra o aire acondicionado.

Afloja o retira el exceso de ropa.

Enfría el cuerpo rápidamente: Moja la piel con agua fresca, coloca compresas frías o bolsas de hielo envueltas en tela en el cuello, axilas e ingles. Abanica a la persona para favorecer la evaporación. Si es posible, un baño o ducha con agua fresca también ayuda.

Si la persona está consciente y puede tragar sin dificultad, puede beber pequeños sorbos de agua fresca. Si está confundida, vomita o está inconsciente, no le des líquidos por la boca.

¿Qué no hacer?

No darle bebidas alcohólicas.

No obligarla a beber si está somnolienta o confundida.

No dejarla sola.

No esperar a que "se le pase"; necesita atención médica urgente.

¿Cómo prevenir un golpe de calor?