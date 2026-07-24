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Calor extremo en Quintana Roo: ¿Cómo evitar morir por un golpe de calor y cuáles son los síntomas?

Las altas temperaturas son un gran riesgo para la salud, por lo que se recomienda siempre mantenerse hidratado y protegido al estar expuesto a ellas.

Por Redacción Por Esto!

24 de jul de 2026

1 min

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golpe de calor
golpe de calor / Imagen realizada con IA

Debido a las altas temperaturas que se han registrado estos días en el estado de Quintana Roo, autoridades han advertido a la población debido a los riesgos por el calor extremo.

Recientemente se registró la tercera muerte por un golpe de calor, siendo en este caso la víctima un albañil quien debido a la prolongada exposición al sol, se desvaneció y perdió la vida en el municipio de Playa del Carmen.

Debido a los altos riesgos, se recomienda a la población de conocer los síntomas en caso de padecer un golpe de calor o saber reconocer cuando alguien lo esté sufriendo; además de cómo actuar en el momento.

Confirman la tercera muerte por golpe de calor en Quintana Roo

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Confirman la tercera muerte por golpe de calor en Quintana Roo

Síntomas de un golpe de calor

  • Temperatura corporal muy alta (40 °C o más)
  • Piel muy caliente; puede estar seca o húmeda, dependiendo de la causa
  • Dolor de cabeza intenso
  • Mareo o sensación de desmayo
  • Confusión, desorientación o dificultad para hablar
  • Náuseas o vómitos
  • Pulso rápido y respiración acelerada
  • Debilidad extrema
  • Convulsione
  • Pérdida del conocimiento

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

  • Llama al servicio de emergencias (911 en México) cuanto antes.
  • Lleva a la persona a un lugar fresco y con sombra o aire acondicionado.
  • Afloja o retira el exceso de ropa.
  • Enfría el cuerpo rápidamente: Moja la piel con agua fresca, coloca compresas frías o bolsas de hielo envueltas en tela en el cuello, axilas e ingles. Abanica a la persona para favorecer la evaporación. Si es posible, un baño o ducha con agua fresca también ayuda.
  • Si la persona está consciente y puede tragar sin dificultad, puede beber pequeños sorbos de agua fresca. Si está confundida, vomita o está inconsciente, no le des líquidos por la boca.

¿Qué no hacer?

  • No darle bebidas alcohólicas.
  • No obligarla a beber si está somnolienta o confundida.
  • No dejarla sola.
  • No esperar a que "se le pase"; necesita atención médica urgente.

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

  • Beber agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
  • Evitar actividades físicas intensas durante las horas de más calor (aproximadamente de 11 a.m. a 4 p.m.).
  • Usar ropa ligera, de colores claros y holgada.
  • Permanecer en lugares ventilados o con aire acondicionado cuando sea posible.
  • Nunca dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de un vehículo estacionado.