Crece la incertidumbre por el posible cierre del CBTA 13 de Tixkokob; afectaría a más de 100 alumnos

La incertidumbre por el posible cierre del CBTA (Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario) No. 13 de Tixkokob continúa creciendo entre padres de familia, docentes y estudiantes, quienes aseguran que el plantel ya cuenta con alumnos inscritos para el ciclo 2026-2027 y desconocen quién ordenó suspender sus operaciones.

De acuerdo con maestros que solicitaron el anonimato, la escuela ya había registrado a alrededor de 40 estudiantes de nuevo ingreso, además de los alumnos que cursarán tercero y quinto semestre, con lo que la matrícula proyectada alcanzaría cerca de 120 matriculados.

Los docentes señalaron que la documentación de los alumnos fue entregada conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades educativas, por lo que ahora cuestionan cómo los datos de los estudiantes terminaron en el sistema del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).

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Según denunciaron, varios padres han recibido llamadas telefónicas para invitarlos a inscribir a sus hijos en el Cobay, situación que ha generado inquietud entre la comunidad.

El posible cierre se suma a la incertidumbre que también enfrenta el CBTA 13 de Acanceh, cuyos integrantes igualmente han manifestado su preocupación por la continuidad del servicio educativo.

Padres de familia solicitaron la intervención del alcalde Miguel Rodríguez para gestionar una solución que permita mantener abierto el plantel, al considerar que durante años ha brindado una formación de calidad y ha permitido que decenas de jóvenes concluyan el bachillerato sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

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Asimismo, expresaron que desconocen si existe una instrucción oficial para cerrar ambas extensiones y pidieron a las autoridades educativas estatales aclarar la situación, ya que hasta el momento no han recibido información formal sobre el futuro de los planteles.

Por su parte, maestros señalaron que también existe preocupación entre el personal docente, pues un eventual cierre implicaría reubicaciones o incluso afectaciones laborales.

De acuerdo con los inconformes, desde la semana pasada comenzaron a circular versiones sobre el cierre de las extensiones de Acanceh y Tixkokob, motivo por el cual ya se realizan reuniones con representantes de la Sección 33 del SNTE para analizar las acciones que emprenderán en defensa de ambos centros.

Los tutores insistieron en que esperan que la situación pueda resolverse y que el plantel continúe funcionando, al considerar que representa una importante opción para los jóvenes.