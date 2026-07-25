Alerta en Campeche por fuertes lluvias, tormentas eléctricas y turbonadas este fin de sema

Hay alerta para los estados de la Península de Yucatán ante la presencia de una vaguada y una onda tropical que provocarán fuertes lluvias y turbonadas, principalmente durante las tardes y noches, mientras que por las mañanas se mantendrán temperaturas calurosas.

Noticia Destacada Clima en Campeche este sábado 25 de julio: prevén lluvias fuertes, viento y calor de hasta 40 grados

Durante la tarde de ayer, las tormentas se hicieron presentes en los municipios de Campeche, Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén, Seybaplaya y Champotón, donde se registraron precipitaciones de moderadas a fuertes, e incluso intensas en algunos puntos.

Durante la mañana, las temperaturas más elevadas se registraron en los municipios de Escárcega y Candelaria, con máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 25 grados.

Le siguieron Campeche, Champotón, Seybaplaya y Carmen, con temperaturas máximas de 37 grados y mínimas entre los 24 y 25. En las cabeceras municipales de Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, el termómetro alcanzó los 36 grados como máxima y 23 como mínima. En Calakmul y Hopelchén se registraron máximas de 35 grados y mínimas de 22.

Ante el impacto de lluvias y tormentas eléctricas, autoridades de Protección Civil (SEPROCICAM) exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones debido a la extensa vaguada ubicada sobre el norte de Centroamérica.

El fenómeno propiciará un ambiente inestable, con lluvias, tormentas eléctricas fuertes y posibles turbonadas acompañadas de intensa actividad eléctrica en gran parte de la región.

Se prevé que las precipitaciones continúen durante el fin de semana, debido a que la llegada de una nueva onda tropical reforzará la inestabilidad atmosférica a partir del domingo.

Hasta ayer, un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, así como con una circulación de alta presión sobre el Golfo de México y el ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, mantenían condiciones favorables para la presencia de lluvias.

JGH