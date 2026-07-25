Delcy Rodríguez anuncia un “plan maestro” para reconstruir Venezuela tras los terremotos que dejaron más de 5 mil muertos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que su Gobierno trabaja en un “plan maestro” para la reconstrucción del país, al cumplirse un mes del doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió la zona norte el pasado 24 de junio.

Durante una cadena de oración transmitida por el canal estatal VTV desde La Guaira, la entidad más afectada, Rodríguez explicó que el proyecto contempla la recuperación de infraestructura, viviendas y servicios. Añadió que la respuesta también deberá atender las necesidades sociales de la población, entre ellas educación y empleo.

La mandataria no detalló el calendario, el presupuesto ni las etapas que tendrá el programa. Sin embargo, aseguró que las autoridades preparan una intervención integral para las comunidades dañadas por los sismos.

¿Cuántas personas murieron por los terremotos en Venezuela?

El balance oficial más reciente elevó a 5 mil 546 el número de fallecidos. Además, 16 mil 740 personas resultaron heridas y 17 mil 907 perdieron sus viviendas.

Las autoridades reportaron 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron. También contabilizaron unas mil 500 réplicas desde el doble movimiento telúrico. Más de 23 mil 800 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios, mientras 128 mil 324 familias recibieron algún tipo de atención gubernamental.

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El Gobierno entregó esta semana las primeras viviendas a más de 240 familias damnificadas. Las autoridades estiman que podrían necesitarse cerca de 25 mil casas, debido a que todavía continúa la inspección de inmuebles que permanecen en pie, pero presentan daños estructurales.

ONG piden transparencia en el plan de reconstrucción

Un grupo de 39 organizaciones civiles solicitó que el Gobierno publique información periódica, accesible y verificable sobre el proceso de recuperación.

Las agrupaciones pidieron conocer los criterios para seleccionar a los beneficiarios, los plazos de ejecución, los presupuestos y los mecanismos de rendición de cuentas. También plantearon que las comunidades afectadas participen en las decisiones relacionadas con vivienda, servicios públicos y reubicaciones.

La demanda busca evitar discrecionalidad en la distribución de recursos y garantizar que la atención priorice a quienes perdieron sus hogares o sus fuentes de ingreso.

A un mes del doblete sísmico en Venezuela, reconstruimos las primeras 72 horas con documentos inéditos de los primeros minutos del hecho que sacudió a nuestro país. pic.twitter.com/d7UJINK3le — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 24, 2026

¿Qué ayuda internacional ha recibido Venezuela?

El Programa Mundial de Alimentos informó que atendió a más de 100 mil personas mediante comidas calientes, raciones, canastas y cupones electrónicos. El organismo requiere 80 millones de dólares para ampliar la asistencia a más de medio millón de afectados durante los próximos dos meses.

Venezuela también obtuvo acceso a 346 millones de dólares de sus recursos en el Fondo Monetario Internacional para apoyar la reconstrucción de viviendas, infraestructura y servicios esenciales.

El reto para el Gobierno será pasar de la atención de emergencia a una reconstrucción con plazos claros, financiamiento suficiente y vigilancia pública.

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