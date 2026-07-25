Sin luz, sin agua y con aparatos dañados: Amenazan con protestas en Iturbide, Hopelchén

En los últimos tres días se han incrementado las fallas en el servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la comunidad de Iturbide, pues las variaciones en el voltaje están a la orden del día, causando daños y perjuicios a los usuarios sin que la paraestatal intente resolver las anomalías para mejorar la calidad del suministro a esta localidad de más de 5,000 habitantes.

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A la corresponsalía llegó la queja del profesor en activo Daniel Manzanero Ayil, quien ha alzado la voz públicamente para dar a conocer que la empresa está prestando un mal servicio en la población sin solucionar los problemas.

"¿Qué está pasando en Iturbide con la energía eléctrica?", cuestionó el profesor de la Telesecundaria 20, quien también es músico y miembro del coro de la Iglesia del Santo Cristo de Amor.

Señaló que desde hace tres días se registran bajones de voltaje brutales que dañan electrodomésticos que las familias han adquirido con esfuerzo. Además, los usuarios deben soportar el intenso calor nocturno sin poder conciliar el sueño, afectando principalmente a niños y adultos mayores.

El docente indicó que la CFE brilla por su ausencia en la comunidad a pesar de los llamados realizados en redes sociales, y sugirió que la paraestatal parece incapaz de dar solución a este añejo problema. Ante esto, volvió a cuestionar:

"¿Les encanta a los de la CFE que vayamos a protestar pacíficamente a sus oficinas en la ciudad de Hopelchén para que nos hagan caso?".

Agregó que las variaciones de voltaje ya no son el pan de cada día, sino "el pan de cada hora", registrándose fallas intermitentes de forma continua. Mencionó que se han presentado apagones de hasta 24 horas, lo que genera mayores pérdidas, especialmente a pequeños comerciantes de abarrotes con productos que requieren refrigeración.

A este reclamo se unieron los pobladores Carlos Pech y Gertrudis Can Briceño, quienes manifestaron estar hartos de las fallas. Explicaron que la situación los ha dejado incluso sin agua potable, ya que las bombas de extracción se detienen para autoprotegerse de las variaciones eléctricas.

"Lo peor de todo es que las autoridades del pueblo no hacen nada ni presionan a la CFE para que mejore su servicio", concluyó Carlos Pech.

JGH