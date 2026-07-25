Presidenta Sheinbaum Pardo anuncia refuerzo de seguridad en Cuautla tras detención de exalcalde y promete volver en tres meses

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un plan especial de atención para Cuautla, Morelos, después de la detención del exalcalde del municipio por presuntos vínculos con grupos delictivos, señalamiento que forma parte de una investigación de la Fiscalía y que deberá resolverse ante las autoridades judiciales.

Durante la entrega de Viviendas para el Bienestar, celebrada este sábado 25 de julio, la mandataria informó que instruyó al Gobierno federal a coordinarse con la administración estatal para reforzar la seguridad, atender las causas de la violencia y recuperar la tranquilidad de los habitantes.

Sheinbaum explicó que la estrategia combinará mayor presencia de la Guardia Nacional con programas educativos, oportunidades laborales para jóvenes y reuniones directas con comerciantes. También anunció que regresará a Cuautla dentro de tres meses para revisar los avances.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la detención del exalcalde de Cuautla?

La presidenta afirmó que no podía visitar el municipio sin referirse a la reciente captura del expresidente municipal. Indicó que la Fiscalía encontró presuntos nexos entre el exfuncionario y grupos delictivos, por lo que ordenó el envío de un equipo federal para colaborar con el Gobierno de Morelos.

La mandataria sostuvo que el objetivo es garantizar la paz y la seguridad, aunque reconoció que todavía existen pendientes. Señaló que durante la reunión del Gabinete de Seguridad celebrada el viernes en la entidad pidió mantener el seguimiento de las acciones desplegadas en Cuautla.

Noticia Destacada Detienen a exalcalde de Cuautla durante Operativo Enjambre

El señalamiento contra el exalcalde corresponde a la postura expresada por Sheinbaum y a la investigación ministerial. Su responsabilidad deberá determinarse mediante el debido proceso.

Guardia Nacional aumentará su presencia en Cuautla

Como parte de la estrategia, la titular del Ejecutivo federal instruyó a la Guardia Nacional a ampliar su presencia en el municipio.

El plan también contempla reuniones con comerciantes para conocer casos de extorsión, amenazas u otros delitos y definir medidas de atención. La presidenta reconoció el trabajo previo de la corporación, pero consideró necesario fortalecer el despliegue.

Sheinbaum afirmó que la construcción de la paz requiere la participación de los gobiernos federal y estatal, las autoridades locales y las familias.

Sheinbaum anuncia más preparatorias y empleo para jóvenes

La presidenta señaló que Cuautla cuenta con cinco preparatorias públicas y más de 50 privadas, una diferencia que, a su juicio, refleja la falta de espacios gratuitos para los estudiantes.

Por ello, instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a revisar la construcción de al menos 10 planteles públicos adicionales. También anunció recorridos casa por casa para identificar a jóvenes que abandonaron sus estudios y facilitar su regreso a las aulas.

Además, pidió a la Secretaría del Trabajo ampliar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Cuautla, con la participación de comercios y centros laborales del municipio.

Vivienda para el Bienestar llegará a 1.8 millones de familias

En materia habitacional, Sheinbaum reiteró que la meta sexenal aumentó de un millón a 1.8 millones de viviendas, destinadas principalmente a familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Explicó que las casas tendrán alrededor de 60 metros cuadrados y un costo menor a 700 mil pesos, gracias a terrenos públicos, facilidades administrativas y la eliminación de algunos cobros gubernamentales.

El programa también contempla la reestructuración de casi cinco millones de créditos impagables y la entrega de escrituras a un millón de familias. La mandataria estimó que al menos ocho millones de personas recibirán un beneficio directo mediante construcción, regularización o reducción de deudas.

IO