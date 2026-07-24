Síguenos

Última hora

Campeche

Por brincar el tráfico en Campeche, motociclista aplasta el pie de un policía y termina infraccionado

Campeche

Clima en Campeche este sábado 25 de julio: prevén lluvias fuertes, viento y calor de hasta 40 grados

La onda tropical número 21 dejará lluvias fuertes con descargas eléctricas en Campeche, sin dar tregua al calor extremo de hasta 40 grados. Revisa las recomendaciones del SMN.

Jesús García

Por Jesús García

24 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Campeche registrará un sábado de clima inestable por la onda tropical número 21 y otros sistemas atmosféricos.
Campeche registrará un sábado de clima inestable por la onda tropical número 21 y otros sistemas atmosféricos. / Por Esto!

El estado de Campeche tendrá un sábado con condiciones inestables debido a la combinación de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, la aproximación de la onda tropical número 21 a la Península de Yucatán y divergencia en altura, sistemas que favorecerán lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en el norte y suroeste de la entidad, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Vecinos de la colonia Cañaveral piden reparar la calle Isabel La Católica.

Noticia Destacada

Vecinos tapan baches con piedras ante abandono de calle en Champotón

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y rachas de viento, además de generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas. También se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 km/h, por lo que no se descarta la caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios en áreas vulnerables.

Pese a las lluvias, el ambiente continuará muy caluroso en gran parte del estado, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, acompañadas de alta humedad, lo que mantendrá una sensación térmica elevada durante gran parte del día, especialmente al mediodía y por la tarde.

Ante este panorama, el SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar calles o zonas inundadas durante las lluvias, asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento y extremar precauciones por las altas temperaturas, manteniéndose hidratados y evitando la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad.

JGH