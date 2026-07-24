Clima en Campeche este sábado 25 de julio: prevén lluvias fuertes, viento y calor de hasta 40 grados

El estado de Campeche tendrá un sábado con condiciones inestables debido a la combinación de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, la aproximación de la onda tropical número 21 a la Península de Yucatán y divergencia en altura, sistemas que favorecerán lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en el norte y suroeste de la entidad, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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De acuerdo con el organismo, las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y rachas de viento, además de generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas. También se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 km/h, por lo que no se descarta la caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios en áreas vulnerables.

Pese a las lluvias, el ambiente continuará muy caluroso en gran parte del estado, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, acompañadas de alta humedad, lo que mantendrá una sensación térmica elevada durante gran parte del día, especialmente al mediodía y por la tarde.

Ante este panorama, el SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar calles o zonas inundadas durante las lluvias, asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento y extremar precauciones por las altas temperaturas, manteniéndose hidratados y evitando la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad.

JGH