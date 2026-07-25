Infonavit acelera Vivienda para el Bienestar: ya construye más de 205 mil casas y simplifica créditos

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el organismo ya tiene contratadas casi 514 mil viviendas como parte del programa Vivienda para el Bienestar, cifra equivalente al 43 por ciento de la meta asignada para todo el sexenio.

Durante un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este sábado 25 de julio en Cuautla, Morelos, el funcionario explicó que los proyectos se distribuyen en 440 conjuntos habitacionales ubicados en 31 estados.

De ese total, 197 desarrollos ya se encuentran en construcción y representan 205 mil 800 viviendas. Además, cerca de 29 mil 900 unidades fueron asignadas a derechohabientes y 37 conjuntos ya vendieron todas sus casas.

¿Cuántas viviendas construirá el Infonavit durante el sexenio?

El programa federal contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas. De acuerdo con Romero Oropeza, el Infonavit tendrá a su cargo un millón 200 mil; la Comisión Nacional de Vivienda edificará 500 mil y el Fovissste aportará otras 100 mil.

Las nuevas casas están dirigidas principalmente a trabajadores que reciben menos de dos salarios mínimos y que no podían comprar una propiedad mediante los esquemas anteriores.

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Cada unidad deberá contar con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados, por lo menos dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y área de servicio. Los desarrollos también incluirán espacios verdes y canchas, además de ubicarse cerca de escuelas, hospitales, comercios y centros laborales.

El director del Infonavit afirmó que los convenios con gobiernos estatales y municipales permiten reducir los costos mediante la agilización de permisos, licencias y trámites fiscales.

Infonavit aumenta meta de viviendas en Morelos

Romero Oropeza explicó que en Morelos existe una demanda aproximada de 115 mil viviendas y alrededor de 90 mil derechohabientes que perciben menos de dos salarios mínimos.

Por esta razón, la meta estatal pasó de ocho mil a 13 mil casas, lo que representa una inversión superior a ocho mil 150 millones de pesos. Actualmente existen más de dos mil unidades contratadas y el organismo prevé formalizar otras dos mil 324 en los próximos días.

En el fraccionamiento Infonavit Plan de Ayala, sede del evento, se construyeron 528 viviendas. Todas fueron vendidas y existe una lista de personas interesadas en adquirir una propiedad. Hasta ahora, 128 familias recibieron o estaban por recibir sus casas.

¿Qué requisitos pide Infonavit para obtener una vivienda?

El funcionario señaló que el acceso al crédito fue simplificado y que ya no se exige alcanzar los antiguos mil 80 puntos ni cumplir decenas de requisitos.

Para adquirir una Vivienda para el Bienestar, los solicitantes deben:

ser derechohabientes ganar menos de dos salarios mínimos no contar con una casa propia

La asignación dependerá de la disponibilidad de unidades.

Según los datos presentados, el Infonavit entrega alrededor de 160 viviendas cada día. De cada 100 créditos, 75 corresponden a personas menores de 39 años, incluidos trabajadores de entre 18 y 22 años.

Reestructuran casi cinco millones de créditos impagables

Romero Oropeza también destacó la reestructuración de cuatro millones 856 mil créditos cuyos saldos aumentaban pese a que los trabajadores realizaban sus pagos.

El proceso concluyó el 31 de diciembre de 2025 y contempló la eliminación de cobros excesivos, reducciones de deuda y, en algunos casos, la liquidación total del financiamiento.

El Infonavit también inició la liberación gratuita de hipotecas para personas que terminaron de pagar su vivienda, pero que no habían completado el trámite ante el Registro Público.

En Morelos se han liberado cerca de siete mil 800 gravámenes y quedan aproximadamente 43 mil casos que serán atendidos en los próximos meses.

IO