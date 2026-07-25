GP de Hungría 2026: Norris supera a Ferrari y Checo Pérez queda eliminado en Q1

Lando Norris confirmó su dominio en el Gran Premio de Hungría 2026 al quedarse con la pole position para la carrera de este domingo, imponiéndose a los dos Ferrari en una clasificación marcada por una bandera amarilla en los instantes finales. En contraste, Sergio 'Checo' Pérez volvió a vivir una jornada complicada y arrancará desde la posición 22 con Cadillac.

El vigente campeón del mundo y ganador de la edición anterior en el Hungaroring registró un tiempo de 1:17.207, suficiente para conseguir la decimoséptima pole de su carrera y la primera de la presente temporada. Su mejor vuelta lo dejó apenas 12 milésimas por delante del británico Lewis Hamilton, quien partirá desde la segunda posición con Ferrari.

La segunda fila de la parrilla estará integrada por Charles Leclerc, que clasificó tercero, y el italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y actual líder del Campeonato de Pilotos. No obstante, Antonelli permanece bajo investigación por un incidente ocurrido durante la sesión de clasificación.

El australiano Oscar Piastri completó los cinco primeros lugares, consolidando otra destacada actuación para McLaren, que colocó a sus dos pilotos entre los favoritos para la carrera.

La cara opuesta fue la de Checo Pérez. El mexicano no logró superar la Q1 y terminó con el vigésimo segundo mejor tiempo, reflejo de un fin de semana lleno de complicaciones para Cadillac.

Desde las prácticas libres, el tapatío había reportado problemas en el sistema de frenos, una situación que incluso le impidió completar la tercera sesión de entrenamientos. La falta de confianza en el monoplaza volvió a pasar factura durante la clasificación y lo dejó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda.

También quedó eliminado en la Q1 el español Carlos Sainz, quien clasificó en el puesto 18 con Williams y tampoco pudo encontrar el ritmo necesario para pelear por mejores posiciones en la parrilla del circuito de Budapest.

Con Norris al frente y Ferrari al acecho, la carrera del domingo promete una intensa batalla por la victoria, mientras Checo Pérez afrontará un nuevo desafío al intentar remontar desde el fondo de la parrilla en el Hungaroring.