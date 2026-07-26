Más de 800 deportados llegan a Campeche; autoridades activan plan de apoyo

Ante la crisis de deportaciones de Estados Unidos por orden de su presidente Donald Trump, el Gobierno del Estado de Campeche se sumó al apoyo de los migrantes, según informó Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario de Bienestar estatal.

Desde hace dos meses, diversos aeropuertos de México reciben vuelos con connacionales y extranjeros deportados que sufrieron violaciones a sus derechos humanos tras trabajar de manera ilegal en Estados Unidos, en algunos casos, por más de dos décadas.

De manera extraoficial, se reporta que Campeche ha recibido a más de 800 personas, cifra menor en comparación con Estados vecinos como Yucatán y Quintana Roo, donde los registros duplican esa cantidad.

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Hinojosa Rebolledo explicó que operan mediante una mesa interinstitucional para coordinar las acciones de ayuda inmediata tanto para mexicanos como para extranjeros. Estas medidas se alinean con el programa “México te Abraza” que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la emergencia migratoria estadounidense.

El secretario de Bienestar detalló que entre los repatriados hay menores de edad y adolescentes, a quienes se les dota de ropa y artículos de higiene personal para que continúen el viaje hacia sus lugares de origen.

En el caso de los extranjeros, las autoridades locales trabajan en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) para ofrecerles indumentaria, insumos de higiene y espacios en albergues para que descansen antes de retomar su trayecto.

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A esta estrategia se unió la Secretaría de Inclusión de Campeche, dependencia que provee alimentación, apoyo de hospedaje con capacidad para 15 personas y asesoría para tramitar identificaciones oficiales o actas de nacimiento. Además, se les entrega una tarjeta con recursos económicos enviados por el Gobierno Federal, con el respaldo adicional de organizaciones civiles.

“Se les apoya con trámites de actas de nacimiento y una tarjeta con un recurso que les manda la Presidenta de la República, además de que se suman organizaciones civiles”, indicó el funcionario estatal.

La instrucción estatal es atender a todos los deportados por igual en coordinación con la Secretaría de Gobierno de Campeche, debido a que se prevé la llegada de más aviones procedentes de Estados Unidos con personas que perdieron su empleo y patrimonio, y que ahora enfrentan la separación familiar.