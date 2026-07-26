Vecinos de Ampliación Kalá I en Campeche estallan por 20 años de abandono; exigen rescate urgente al Ayuntamiento

Familias del fraccionamiento Ampliación Kalá I exigieron formalmente al Ayuntamiento de Campeche la repavimentación urgente de sus calles y el rescate integral del parque infantil del sector, debido a que la zona acumula más de dos décadas de abandono.

Los habitantes denunciaron que esta unidad habitacional, edificada hace más de 20 años, carece de servicios públicos eficientes y atención por parte del gobierno municipal, lo que ha obligado a los residentes a rellenar las zanjas y los baches más profundos con escombros para evitar accidentes vehiculares y daños severos a sus automóviles ante el avanzado deterioro del pavimento.

“Ante la negativa de las autoridades municipales los vecinos acá se ponen a tapar los huecos con escombros, porque las calles están en muy mal estado, se abren hasta zanjas debido al pavimento en muy mal estado”, manifestó Leydi Sánchez, vecina del jugar.

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De acuerdo con los reportes de los colonos, las vialidades que presentan los daños más críticos por baches, banquetas totalmente destruidas y constantes fugas de agua potable causadas por tuberías rotas son las calles Yachilam, Xel-Ha y la avenida Xcaret.

El desinterés de la Comuna también es evidente en el parque ubicado sobre la avenida Xcaret, el cual se encuentra actualmente invadido por maleza alta, plantas con espinas, juegos mecánicos oxidados que representan un peligro de tétanos y una malla ciclónica rota que genera un aspecto de inseguridad y abandono.

“Es lamentable que este parque lo dejen en total abandono las autoridades municipales, a quienes desde hace más de tres años les hemos solicitado su rescate de esta área donde ya ni los niños pueden ingresar por el mal estado en que se encuentra”, agregó Alfonso Olivares, otro afectado.

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También señalaron que han solicitado formalmente a las autoridades el rescate de esta área verde desde hace más de tres años; sin embargo, las peticiones han sido ignoradas, impidiendo que los niños de la colonia tengan un espacio digno y seguro donde jugar.

Aunado a la destrucción de la infraestructura recreativa, los residentes reportaron que el espacio perdió por completo el alumbrado público con el que contaba hace apenas unos meses, dejando la zona en total oscuridad durante las noches, lo que incrementa el riesgo de ser víctimas de delitos en los alrededores.

“Hace unos meses tenía alumbrado público, ahora ni eso, además de la malla ciclónica oxidada que le da mal aspecto e inseguridad y que tanto personal como autoridades del Ayuntamiento que pasan por acá ignoran”, dijo Orlando Valenzuela.

Por otra parte, los ciudadanos demandaron de manera enérgica la limpieza de diversos terrenos baldíos colindantes con la colonia Ampliación Esperanza, los cuales son utilizados como basureros clandestinos por personas externas que llegan a tirar desechos sólidos de todo tipo.

“Cada año es lo mismo, se le pide atención al Ayuntamiento de Campeche se mantener limpio el baldío que nos separa de la colonia Ampliación Esperanza, donde suelen meterse las personas que se dedican a robar las casas. Esto y la falta de alumbrado de este sector que en la noche es una boca de lobos”, reportó Odalia Ventura, vecina de dicho lugar.

Explicaron que la falta de luminarias y la maleza alta en estos predios facilitan que desconocidos se oculten para vigilar las casas y posteriormente ingresar a robar a las viviendas de la zona.

Finalmente, los afectados reiteraron la urgencia de construir banquetas peatonales en la avenida Xcaret, justamente en los límites con la unidad habitacional Colonial Campeche, para garantizar la seguridad de los peatones que diariamente caminan por el arroyo vehicular exponiéndose a ser atropellados.

Los ciudadanos lamentaron que el personal del Ayuntamiento de Campeche transite de manera cotidiana por estas avenidas y decida ignorar por completo las carencias del fraccionamiento, por lo que exigieron una respuesta inmediata antes de que los vecinos decidan tomar otras medidas para ser escuchados por las autoridades municipales.