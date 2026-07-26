Mega Puntos Verdes de Mérida, entre los mejores proyectos ambientales de Iberoamérica

Mantener una Mérida limpia, ordenada y con mayor conciencia ambiental es una tarea permanente que sólo puede lograrse con la participación de toda la ciudadanía, afirmó la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada al destacar el reconocimiento internacional obtenido por los Mega Puntos Verdes como una de las mejores prácticas de gestión de reciclaje de Iberoamérica.

“Este reconocimiento es para todos los meridanos que han hecho del reciclaje un hábito y demuestran su compromiso con el cuidado de nuestra ciudad. En Mérida sabemos que ordenar y mantener limpia nuestra casa común es tarea de todos los días”, expresó la alcaldesa.

El programa municipal fue incluido en el Ranking de los Mejores Proyectos Socioambientales de Iberoamérica 2026, elaborado por Premios Verdes, luego de un proceso de evaluación en el que participaron más de 2 mil iniciativas provenientes de 29 países.

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Mayor cultura ambiental

Cecilia Patrón destacó que este resultado confirma que las acciones permanentes para fortalecer la cultura ambiental están dando resultados, al consolidar un modelo de participación ciudadana que fomenta la separación de residuos, el reciclaje y el aprovechamiento de materiales valorizables, generando a la par una economía circular.

Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con una red de 14 Mega Puntos Verdes, donde de 2018 a 2026 se han recuperado más de 2 mil toneladas de residuos reciclables como PET, cartón, aluminio, vidrio y otros materiales, evitando que lleguen al relleno sanitario y reduciendo su impacto ambiental.

Además, el programa recibe más de 5 mil visitas ciudadanas al mes, consolidándose como espacio de educación ambiental del municipio y fortaleciendo la participación social mediante alianzas con escuelas, empresas y organizaciones civiles.

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Creado en el 2018, el programa busca solucionar la gestión de residuos sólidos urbanos y la cultura de separación en la fuente. Su propósito es transformar la relación entre la ciudadanía y sus desechos mediante una red estratégica de centros de colecta (14 Mega Puntos Verdes y 13 Puntos Verdes Específicos) que integran educación ambiental y recuperación de materiales, gracias a la alianza con sectores privados, públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Promotor del reciclaje

El principal reto para el Ayuntamiento de Mérida ha sido la transición de un modelo de disposición pasiva a uno de participación, enfrentando la necesidad de estandarizar procesos operativos y garantizar la trazabilidad de los datos.

“El impacto ambiental se logra con la recuperación sistemática de diversos residuos ya sea PET, aluminio, papel, electrónicos, entre otros, evitando la saturación del relleno sanitario. Socialmente, el proyecto destaca por la profesionalización del promotor de reciclaje”, puntualizó Cecilia Patrón.

Estos puntos de captación cuentan con personal capacitado. Además, mediante alianzas con organizaciones no gubernamentales los residuos se reciclen con causa social.

Cecilia Patrón reitero nuevamente que estos resultados se han logrado por la responsabilidad compartida con las familias meridanas, al ser un programa que destaca por su capacidad de escalar la conciencia ambiental hacia una cultura de consumo responsable, para la reducción y reciclaje de los residuos, logrando que la sostenibilidad sea una práctica urbana cotidiana y medible.

La presidenta municipal recordó que sólo 48 proyectos mexicanos fueron seleccionados dentro del ranking internacional y que, en el caso de Mérida, cuatro iniciativas (tres privadas) obtuvieron esta distinción.