Presunta conductora ebria provoca carambola en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente de tránsito registrado cerca de la medianoche en calles de la colonia Playa Norte dejó como saldo dos personas lesionadas, cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, luego de que una presunta conductora en estado de ebriedad provocara una carambola que involucró a cinco vehículos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida 56 con calle 67, donde, de acuerdo con la información recabada en el lugar y la posición final de las unidades, la conductora de una camioneta Honda CR-V blanca, con placas DJB-633-C del estado de Campeche, circulaba sobre la calle 67 y presuntamente bajo los efectos del alcohol.

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Al llegar al cruce con la avenida 56, la mujer habría omitido respetar la señal de alto obligatorio e ingresó de forma repentina a la vialidad, impactando violentamente en el costado derecho a un taxi Nissan Versa, colores blanco y rojo, con número económico 2215 y placas A-293-BEA del estado de Campeche.

A consecuencia del fuerte impacto, el conductor del vehículo de alquiler perdió el control de la unidad y terminó proyectándose contra un automóvil Suzuki gris, con placas YZP-174-D del estado de Yucatán, incrementando la magnitud del percance.

Dentro del taxi viajaban dos jóvenes mujeres, quienes resultaron con golpes y diversas lesiones. Ambas fueron atendidas en el sitio por paramédicos del grupo ACSES, quienes, tras valorarlas, determinaron que no era necesario su traslado inmediato a un hospital, aunque quedaron bajo observación médica.

Cuando parecía que la situación estaba bajo control, la presunta responsable intentó evadir su responsabilidad. Testigos señalaron que abordó un automóvil Buick rojo, con placas XBT-058-E del estado de Tamaulipas, conducido por otra mujer que aparentemente pretendía ayudarla a abandonar el lugar.

Sin embargo, durante la maniobra de escape, el Buick impactó de reversa contra un Chevrolet Sonic blanco, con placas DJE-902-C del estado de Campeche, provocando un nuevo choque que convirtió el accidente inicial de tres vehículos en una carambola de cinco unidades, generando caos vial y la indignación de los presentes.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública arribaron al sitio para acordonar la zona, controlar la circulación y realizar el peritaje correspondiente con el fin de establecer el deslinde de responsabilidades.

La conductora señalada como presunta responsable quedó bajo resguardo de la Fiscalía debido a los daños ocasionados, las lesiones registradas y por conducir presuntamente en estado inconveniente, mientras continúan las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Las aseguradoras de los vehículos involucrados fueron notificadas para iniciar el proceso de atención de los daños, en tanto que fue necesaria la intervención de una grúa para retirar las unidades siniestradas y liberar por completo la circulación en la zona.