SEQ alerta por fraudes en asignación de preparatorias en Quintana Roo

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) alertó a estudiantes y padres de familia sobre posibles fraudes durante el proceso de ingreso y reasignación a planteles de educación media superior, luego de detectar que personas ajenas al sistema educativo presuntamente ofrecen espacios o cambios de turno a cambio de dinero.

El subsecretario de Educación en la Zona Norte, Alberto Tun Calderón, reiteró que ningún particular está autorizado para realizar este tipo de gestiones y recordó que todos los trámites son gratuitos.

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El funcionario explicó que el procedimiento de asignación se desarrolla de manera transparente, por lo que exhortó a la población a no dejarse engañar por supuestos intermediarios que aseguran conseguir un lugar en alguna preparatoria mediante pagos o influencias. Asimismo, invitó a denunciar cualquier intento de fraude o cobro indebido ante las instancias correspondientes.

Indicó que las familias pueden acudir directamente a las oficinas de los Servicios Educativos en la Zona Norte o a las representaciones de la SEQ en los demás municipios para recibir orientación oficial y resolver dudas relacionadas con el proceso de admisión.

La advertencia ocurre en medio de las inconformidades generadas tras la publicación de los resultados del programa "Mi Derecho, Mi Lugar Quintana Roo 2026", en el que numerosos aspirantes aparecieron con el estatus de "Sin lugar asignado". La situación provocó reclamos de madres y padres de familia, quienes manifestaron su preocupación por la falta de espacios en el nivel medio superior.

En plataformas digitales, usuarios señalaron que algunos estudiantes con buenos promedios académicos no fueron asignados a ninguno de los planteles seleccionados, aun cuando registraron hasta 10 opciones durante el proceso de inscripción. También reportaron presuntas fallas en la plataforma de consulta, saturación del sitio de internet y demoras en la atención mediante WhatsApp y redes sociales.