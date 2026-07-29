¿Quieres liberar tortugas marinas? Así puedes hacerlo este mes de agosto en Campeche

Si deseas presenciar uno de los espectáculos naturales más emblemáticos de la temporada, agosto será uno de los mejores meses para participar en la liberación de tortugas marinas en Campeche.

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Como parte de la campaña "Mi Carey", el Gobierno del Estado invitó a la ciudadanía a formar parte de estas actividades de conservación, en las que decenas de crías son liberadas para emprender su camino hacia el mar. El programa busca crear conciencia sobre la importancia de proteger a esta especie, considerada de gran valor para los ecosistemas marinos.

Durante agosto, las liberaciones se realizarán en Punta Xen, Playa Bonita, Campeche Country Club y San Lorenzo, en distintas fechas, sujetas al proceso natural de eclosión de los nidos.

Calendario de liberaciones

San Lorenzo: 3, 6, 17, 20 y 25 de agosto.

3, 6, 17, 20 y 25 de agosto. Playa Bonita: 6, 8 y 29 de agosto.

6, 8 y 29 de agosto. Punta Xen: 7 de agosto.

7 de agosto. Campeche Country Club: 8, 15, 19, 25 y 27 de agosto.

Las autoridades precisaron que las fechas podrían modificarse, ya que dependen del nacimiento natural de las crías.

Las sedes confirmadas son Punta Xen, Playa Bonita, Campeche Country Club y San Lorenzo. / Especial

¿Cómo participar?

Las personas interesadas deberán reservar previamente, ya que el acceso es limitado para garantizar el bienestar de las tortugas.

Los costos de recuperación son:

Adultos: 250 pesos.

250 pesos. Niños: 200 pesos.

Las reservaciones pueden realizarse enviando un mensaje al 981 187 5742, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

La campaña "Mi Carey" busca fomentar la educación ambiental y la participación ciudadana en la protección de las tortugas marinas, especies que cada año llegan a las costas de Campeche para desovar y cuya conservación depende en gran medida del trabajo conjunto entre autoridades, organizaciones y sociedad.