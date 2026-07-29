Temporada de Huracanes 2026: qué sistemas se vigilan en el Atlántico y cuáles afectarían a Campeche

A un día de concluir julio, la temporada de huracanes 2026 mantiene activa la vigilancia meteorológica en las cuencas del Atlántico y el Pacífico. Mientras el huracán Genevieve continúa desplazándose por aguas abiertas del océano Pacífico sin representar peligro para México y Fausto se degradó a un sistema remanente cerca de Hawái, el foco de atención para Campeche permanece en el Atlántico y el Golfo de México, donde hasta este 29 de julio no existe ningún ciclón tropical activo ni áreas con potencial de desarrollo inmediato.

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De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el Atlántico, el mar Caribe y el Golfo de México permanecen sin sistemas tropicales nombrados y, en su más reciente Perspectiva del Tiempo Tropical, tampoco identifica zonas con probabilidad de formación ciclónica durante los próximos días. Esto significa que, por ahora, Campeche no enfrenta amenazas directas por ciclones tropicales, aunque las autoridades recomiendan mantener el monitoreo constante debido a que agosto y septiembre son históricamente los meses de mayor actividad en esta cuenca.

Genevieve continúa lejos de México

En el Pacífico mexicano, Genevieve evolucionó este miércoles a huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 km/h. Su centro se localiza a mil 135 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En el Océano Pacífico, el ciclón Genevieve alcanzó la categoría 2 como huracán. / Especial

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, debido a su distancia y trayectoria, el ciclón no representa peligro para el territorio nacional, por lo que únicamente continuará desplazándose mar adentro mientras pierde intensidad gradualmente.

Fausto se degradó

Otro de los sistemas que era seguido por los meteorólogos fue Fausto, el cual transitó por el Pacífico Central. Sin embargo, el NHC confirmó este 29 de julio que el ciclón perdió su organización, dejó de producir tormentas alrededor de su centro y fue degradado a una baja presión remanente, por lo que se emitió el último aviso oficial.

Fausto se degradó a una baja presión remanente. / Especial

Aunque el sistema aún genera oleaje peligroso y corrientes de resaca en algunas costas de Hawái, ya no representa un ciclón tropical activo.

¿Qué podría pasar en Campeche?

Aunque actualmente no existe ninguna amenaza para Campeche, especialistas recuerdan que el estado entra en el periodo de mayor vigilancia conforme avanza la temporada de ciclones del Atlántico.

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Durante agosto incrementa la temperatura del mar y suelen presentarse condiciones más favorables para el desarrollo de sistemas tropicales en el mar Caribe, la Bahía de Campeche y el Golfo de México, por lo que cualquier zona de baja presión que se forme podría evolucionar con rapidez.

Por ello, las autoridades meteorológicas exhortan a la población a seguir únicamente los reportes oficiales de Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes, evitando difundir información sin sustento o pronósticos no oficiales.

JGH