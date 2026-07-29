Harry Styles explota contra fan en la CDMX que lo seguía.

En torno a la llegada de Harry Styles a la Ciudad de México (CDMX), se volvió viral en redes sociales un video que muestra al cantante británico solicitando a una fanática su espacio personal de manera firme tras ser abordado con insistencia por una seguidora en la vía pública.

Harry Styles se encuentra actualmente en la capital mexicana con motivo de su gira mundial Together, Together Tour. En la ciudad, el británico ofrecerá un total de seis presentaciones en el Estadio GNP Seguros, estos shows serán los días 31 de julio, así como el 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto.

Noticia Destacada Harry Styles cancela concierto en Brasil por problemas de salud

¿Cómo fue que Harry Styles estalló en contra de una fan en CDMX?

El cantante fue grabado en las calles de la CDMX mientras se desplazaba con su equipo de seguridad. En las imágenes, una fan intentó invadir su espacio para tomarse una fotografía con él; ante esto, Harry Styles se dirigió a ella para aclararle que no accedería y le pidió de forma expresa que por favor respetara su distancia.

tenías al mismísimo Harry Styles pidiéndote que POR FAVOR pararás Y TE LE FUISTE ENCIMA QUE LE PASABAAAA!!!!!!!! pic.twitter.com/DZDErhPKAs — blu (@GreenAndBluue_) July 28, 2026

En las imágenes Styles se mostró visiblemente molesto antes de solicitar a la seguidora que respetara su espacio. Tras el leve intercambio de palabras, los guardaespaldas del músico abrieron paso para que el intérprete de "As It Was" pudiera continuar su camino sin más altercados.

¿Cómo reaccionaron los usuarios al tenso momento?

La difusión del metraje generó opiniones divididas, aunque la mayoría de los usuarios y comunidades de fans respaldaron a Harry Styles. Pues muchos recordaron que, independientemente de la fama, los artistas tienen derecho a establecer límites personales como cualquier persona.

Noticia Destacada Harry Styles celebró la clasificación de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y los fans mexicanos reaccionaron

Aunado a esto, algunos fans en México hicieron un llamado público a la comunidad para evitar perseguirlo en hoteles o restaurantes, recordando la importancia de permitirle disfrutar su estancia en el país de forma segura.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal