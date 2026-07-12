Liberan primeras tortugas en Punta Xen; Protegen 142 mil huevos en temporada 2026

El Grupo Ecologista “Quelonios” reportó la liberación de los primeros ejemplares de tortuga carey correspondientes a la temporada de arribazón 2026 en la zona costera de Punta Xen, donde acumularon ocho mil 380 crías que ya han sido incorporadas con éxito a su hábitat marino hasta la fecha.

El presidente y miembro fundador de la agrupación ambientalista, Javier Cosgalla Delgado, detalló mediante una entrevista vía telefónica que el primer bloque de quelonios regresó de manera segura al mar el 14 de junio.

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El representante del campamento descartó que se tengan contempladas nuevas jornadas de liberación abiertas al público a corto plazo o durante este primer mes del periodo vacacional de verano, priorizando la tranquilidad y el cuidado de las especies protegidas.

En cuanto a las labores de conservación en los más de 30 kilómetros de playas de anidación que patrullan permanentemente en la costa de Punta Xen, Cosgalla Delgado informó que los voluntarios civiles mantienen bajo estricto resguardo un total de mil 128 nidos, los cuales albergan 142 mil 992 huevos protegidos contra depredadores naturales y el saqueo ilegal.

El ambientalista reconoció que actualmente los integrantes de la organización civil enfrentan dificultades operativas para igualar las estadísticas del ciclo pasado debido a factores climáticos y ambientales; sin embargo, confía en el éxito final del programa de preservación de este año.

Como referencia histórica, recordó que la temporada de arribazón 2025 concluyó con la protección de dos mil 814 nidos, 334 mil huevos recolectados y la posterior liberación de 274 mil crías.

La actual temporada oficial de arribazón, protección y conservación de la tortuga marina inició el 1 de abril de este año. Es importante destacar que el Grupo Ecologista “Quelonios” realiza estas tareas de forma voluntaria e ininterrumpida desde 1992, mediante recorridos nocturnos para preservar esta y otras especies de quelonios que arriban a las playas como parte de su ciclo de reproducción.