No caigas: Alertan por fraude en Campeche donde entregas tus pertenencias sin darte cuenta; así operan

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana emitió una alerta urgente a la población campechana tras la detección de un nuevo modus operandi de fraude y robo mediante engaño, utilizado por presuntos delincuentes que buscan ganarse la confianza de sus víctimas para apoderarse de dinero en efectivo, documentos personales y objetos de valor en la vía pública.

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De acuerdo con información proporcionada por la Subsecretaría de Inteligencia, los responsables operan mediante una estrategia cuidadosamente planeada en la que participan al menos dos personas, quienes simulan realizar una transacción financiera inusual en las calles para convencer a los ciudadanos de entregar sus pertenencias de valor.

Así funciona el nuevo fraude detectado en Campeche

Según detallaron las autoridades policiacas, el engaño comienza cuando una mujer se acerca a un transeúnte aparentando encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad o confusión. La supuesta afectada solicita apoyo para cambiar lo que asegura son cheques o documentos financieros provenientes del extranjero. Momentos después aparece un segundo implicado, generalmente un hombre, quien interviene de forma oportuna para generar confianza y respaldar la veracidad de la historia. Este sujeto se ofrece amablemente a ayudar con la transacción e incluso solicita apoyo para cambiar otro documento similar, creando la falsa impresión de que se trata de una operación completamente legítima.

Piden pertenencias como “garantía”

Una vez que logran envolver y convencer a la víctima, los presuntos delincuentes solicitan que deje su bolso, cartera, identificaciones o celulares como una garantía de buena fe mientras ellos acuden supuestamente a realizar el cambio de dinero en una institución bancaria cercana. Sin embargo, al regresar al punto acordado, el ciudadano descubre que los responsables ya desaparecieron con el botín. Las investigaciones señalan que, en algunos casos, los afectados reciben un sobre que aparentemente contiene los fajos de billetes, pero al revisarlo detenidamente encuentran únicamente hojas de papel en blanco.

Ante los reportes ciudadanos recibidos, la dependencia estatal informó que ha reforzado de manera inmediata la vigilancia en las zonas comerciales y bancarias donde se han detectado estos hechos, manteniendo una estrecha coordinación con el sistema de videovigilancia del C5 para identificar y ubicar a los responsables de estas estafas.

Recomiendan no entregar dinero ni documentos a desconocidos

Asimismo, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones esenciales para evitar caer en estos engaños:

No entregar dinero , documentos o pertenencias a personas desconocidas bajo ninguna circunstancia.

, documentos o pertenencias a personas desconocidas bajo ninguna circunstancia. Desconfiar de manera inmediata de cualquier transacción financiera inusual que se pretenda realizar en la vía pública.

Evitar fungir como intermediario o testigo en operaciones relacionadas con cheques, divisas o supuestos documentos bancarios.

Compartir urgentemente esta información con familiares y amigos, especialmente con adultos mayores , quienes suelen ser el blanco frecuente de este tipo de delitos.

, quienes suelen ser el blanco frecuente de este tipo de delitos. Reportar de inmediato cualquier situación sospechosa o persona con actitud inusual a través del número de emergencias 911.

La corporación policiaca recordó que la prevención activa sigue siendo la principal herramienta para proteger el patrimonio y la seguridad de las familias campechanas, por lo que instó a denunciar formalmente cualquier intento de extorsión ante la Fiscalía General del Estado.

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JGH