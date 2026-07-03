Partido de México vs Inglaterra impulsaría hasta 40% las ventas en restaurantes de Campeche

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Campeche mantiene una expectativa sumamente positiva para el sector restaurantero durante este fin de semana de intensa actividad deportiva. Los empresarios del ramo proyectan un aumento de hasta el 40 por ciento en la ocupación general de los establecimientos con motivo del esperado quinto partido del representativo tricolor.

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El presidente de la Canirac Campeche, Rodrigo Bojórquez Ruiz, informó que este tipo de magnos eventos favorece de manera directa la asistencia de familias enteras, grupos de amigos y aficionados que acostumbran reunirse fuera de casa para disfrutar de los encuentros de la escuadra nacional en restaurantes, bares y establecimientos afiliados a la cámara de comercio.

El organismo empresarial estima un incremento formal de entre el 30 y el 40 por ciento tanto en los ingresos por ventas como en el aforo de los comercios participantes durante la jornada futbolística. Esta estimación parte de la experiencia estadística registrada en eventos similares previos, en los cuales los partidos de la Selección Mexicana suelen atraer de forma natural a un mayor número de clientes interesados en seguir las transmisiones en vivo en espacios cómodos que ofrezcan servicio de alimentos y bebidas de calidad.

Rodrigo Bojórquez destacó que el cumplimiento de estas proyecciones económicas depende en gran medida de la participación activa de la ciudadanía y del respaldo que los medios de comunicación brindan para difundir la oferta de los negocios locales. Consideró que la promoción de la gastronomía de la región contribuye fuertemente a consolidar la economía del sector y favorece la acelerada recuperación de los negocios mediante una mayor afluencia de consumidores.

El representante de la Canirac hizo un llamado oportuno a la población para visitar los comercios establecidos y realizar sus reservaciones con anticipación con el firme propósito de asegurar un espacio idóneo durante la transmisión del encuentro deportivo. Indicó que esta práctica preventiva también facilita la logística interna de las cocinas y permite ofrecer un servicio mucho más eficiente a los clientes que decidan vivir la pasión del fútbol fuera de sus hogares.

Asimismo, el líder empresarial señaló que la cámara realizará una rigurosa evaluación estadística posterior a la jornada para conocer a detalle si las expectativas de crecimiento comercial lograron cumplirse a cabalidad. Los resultados obtenidos permitirán medir con precisión el verdadero impacto económico del encuentro en el sector restaurantero de Campeche y servirán como un punto de referencia clave para futuros eventos de gran convocatoria masiva que generen importantes oportunidades de consumo.

Finalmente, el dirigente expresó su total confianza en que la Selección Mexicana continúe avanzando con éxito en la competencia internacional, ya que cada triunfo del equipo nacional representa una nueva y valiosa oportunidad para que las mesas de los restaurantes registren una mayor derrama económica.

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JGH