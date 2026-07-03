¿Qué pasó en la Calle 55? Vandalizan estética de Ciudad del Carmen tras pleito con clientas

La madrugada de este viernes, personas desconocidas causaron severos daños en la estética Perfetto di Paulina Ferreira, ubicada sobre la calle 55, luego de romper por completo los cristales de acceso principal y arrojar diversos objetos contundentes hacia el interior del establecimiento.

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De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los responsables habrían llegado al sitio a bordo de vehículos no identificados y, tras cometer el acto vandálico en cuestión de minutos, se dieron a la fuga con rumbo desconocido aprovechando la nula vigilancia en la zona a esa hora.

De manera extraoficial, trascendió que este hecho estaría presuntamente relacionado con una serie de inconformidades que algunas clientas han manifestado activamente en redes sociales por los servicios de belleza recibidos en el negocio. En distintas publicaciones de grupos locales, las usuarias han señalado que, al solicitar aclaraciones o reembolsos por trabajos con los que no quedaron satisfechas, la propietaria presuntamente se habría negado a llegar a un acuerdo y posteriormente las habría bloqueado de sus redes sociales o medios de contacto personales.

Según versiones difundidas en plataformas digitales, estas inconformidades se habrían acumulado entre un grupo organizado de clientas afectadas. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la policía o la fiscalía de que dichos antecedentes estén vinculados directamente con el ataque registrado en el inmueble.

Las autoridades competentes ya investigan lo ocurrido en el lugar para recabar indicios, revisar cámaras de seguridad cercanas, identificar a los presuntos responsables y determinar el móvil real de los daños ocasionados al establecimiento. Mientras tanto, los voceros policiales recomendaron a la ciudadanía tomar con total reserva las versiones que circulan en internet hasta que concluyan las indagatorias correspondientes de la carpeta de investigación.

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JGH