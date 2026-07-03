Aparatoso: Camioneta volcada tras choque en Periférica Norte, Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de este viernes frente a Plaza Real, en la colonia ASA Poniente, dejó como saldo dos personas con golpes leves y cuantiosos daños materiales, luego de que una de las camionetas involucradas terminara volcada sobre su costado tras el fuerte impacto.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Periférica Norte con avenida Concordia, uno de los puntos de mayor circulación vehicular en la ciudad, lo que provocó una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

Noticia Destacada TSJE aclara que no hay sentencia en caso de tierras en Hopelchén

De acuerdo con testigos, el conductor de una Ford Escape color plata, placas DJA-592-B de Campeche, presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, ingresando al cruce cuando la circulación estaba restringida. En ese momento fue impactado por una Jeep Compass color plata con placas foráneas, cuyo conductor circulaba con preferencia de paso al contar con la luz verde.

La fuerza del choque provocó que la Ford Escape volcara sobre su costado izquierdo, mientras que la Jeep Compass quedó atravesada con severos daños en la parte frontal.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a ambos conductores, quienes presentaban golpes menores y no requirieron traslado hospitalario.

Al sitio también acudieron Policía Municipal, Protección Civil y cuerpos de emergencia, quienes acordonaron el área para prevenir nuevos percances y facilitar las labores de auxilio.

Finalmente, peritos de Tránsito realizaron el levantamiento de evidencias y el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras las unidades fueron retiradas con apoyo de una grúa, restableciéndose la circulación tras varios minutos de afectaciones.