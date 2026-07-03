¿Viajas a Champotón? Rutas alternas tras cierre de la Campeche-Champotón por incendio de tráileres

Las labores de emergencia continúan este jueves sobre la autopista Campeche a Champotón, luego del incendio de gran magnitud provocado por un accidente entre dos unidades de carga pesada, lo que mantiene afectada la circulación en uno de los principales corredores carreteros del estado.

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De acuerdo con información de los cuerpos de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Protección Civil de Campeche, junto con personal de diversas corporaciones de seguridad y auxilio, permanecen en la zona realizando maniobras para controlar y extinguir por completo el siniestro.

Choque entre tractocamiones provocó incendio de gran magnitud

El incidente ocurrió tras un accidente carretero entre dos vehículos de carga pesada, entre ellos un autotanque de doble pipa que transportaba aproximadamente 60 mil litros de diésel, distribuidos en dos compartimentos de 30 mil litros cada uno.

Debido a la gran cantidad de combustible involucrado, las llamas alcanzaron dimensiones considerables, obligando a desplegar un amplio operativo de atención. Los bomberos han trabajado mediante relevos constantes y pausas operativas de hasta 30 minutos para evitar riesgos derivados de las altas temperaturas y garantizar la seguridad del personal.

Mantienen cierre y vigilancia en la zona afectada

Las autoridades mantienen presencia permanente en el tramo afectado mientras continúan las labores de enfriamiento, remoción de escombros y evaluación de daños a la infraestructura carretera.

Asimismo, se exhortó a los automovilistas a mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje hacia el sur del estado, ya que la circulación continúa restringida en la zona del accidente.

Volcadura complica circulación en la carretera libre

La situación se agravó debido a que, de manera paralela, se registró la volcadura de un tráiler sobre la carretera libre Campeche a Champotón, a la altura de la comunidad de San Lorenzo.

Este incidente afecta otra de las principales alternativas viales, especialmente porque en ese tramo se realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación del pavimento, lo que genera congestionamientos y retrasos considerables para los conductores.

Recomiendan ruta alterna por Chiná y Edzná

Ante las afectaciones tanto en la autopista como en la carretera libre, usuarios en redes sociales y autoridades recomiendan a quienes necesiten viajar hacia Champotón utilizar una ruta alterna por las comunidades de Chiná, Edzná, Hool, Kesté y Sihochac, incorporándose posteriormente a la carretera federal a la altura de Haltunchén.

La recomendación busca evitar largas filas y reducir los tiempos de espera derivados de los cierres y restricciones viales que continúan en la región.

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Reportan demoras de varias horas

Automovilistas señalaron que en algunos tramos de la carretera libre, particularmente entre Lerma y Seybaplaya, las filas de vehículos han provocado tiempos de espera de hasta cuatro horas, situación que ha complicado el traslado de viajeros y transportistas.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar las indicaciones del personal de emergencia y considerar rutas alternas mientras concluyen los trabajos para restablecer la circulación de manera segura en la autopista Campeche a Champotón.

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JGH