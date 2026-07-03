Desde hace varias semanas, la relación de Taylor Swift ha estado en medio del ojo público, aunque ahora se ha confirmado que hoy está celebrando su boda con Travis Kelce.

Recordemos que, fue en el 2025 cuando Taylor Swift se comprometió con el jugador de americano, desde ese momento los fans han estado esperando el momento en que van a llegar al altar.

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Ellos son los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Se sabe que la pareja tomó la decisión de pasar este momento muy privado, pues diseñaron cada rincón con su propio estilo. Sin embargo, han comenzado a circular algunos nombres de personalidades que tuvieron la fortuna de ser invitados a la llamada boda del siglo.

Una de las invitadas principales fue Selena Gómez, quien asistió muy bien acompañada por su novio Benny Blanco. Aquí te dejamos la lista que ha sido filtrada:

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Gigi Hadid

Bradley Cooper

Abigail Anderson

Jack Antonoff

Margaret Qualley

Abigail Anderson

Las hermanas Haim

Dakota Johnson

Tree Paine

Charissa Thompson

Ashley Avignon

Jessica Chastain

Graham Norton

Benson Boone

Julianne Moore

Aaron Dessner

Camila Cabello

Sabrina Carpenter

The Chicks

Ed Sheeran

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