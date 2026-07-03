“Inexplicable la felicidad que siento, al lograr el campeonato con el América”: Montserrat Saldívar

Montserrat Salvidar, jugadora cancunense de las Águilas del América de la Liga MX Femenil, reconoció que fue indescriptible la felicidad que sintió al coronarse con las azulcremas campeonas y lograr el campeonato en la CONCACAF ante un gran equipo.

“El campeonato con el América es una felicidad inexplicable, porque es algo que estuvimos buscando mucho tiempo y por lo cual trabajamos muy duro, por lo que me siento feliz y satisfecha, porque logramos el cometido y nos lo merecíamos”, expresó la joya del futbol cancunense de las Águilas del América y de la Selección Mexicana femenil, sobre el campeonato que lograron en la Liga MX Femenil, después de derrotar a las Rayadas de Monterrey.

Monserrat Saldívar llegó puntual a la entrevista en la cancha de futbol nueve de la Región 95, en la cual jugó e hizo grandes amigas, quienes al verla saludaron con admiración a la estrella mexicana del futbol femenil, quien regresó al campo que la vio nacer y que recuerda con mucho cariño.

“Yo jugué en esta cancha, pero empecé a jugar a los cuatro años con la profesora Wendy en Soccermanía y a la edad como de 10 años surgió una oportunidad con el profesor Chava e inicié en el Colegio Valladolid”, expresó la entrevistada.

Recordó Monserrat los equipos en los que jugó en sus inicios; en los que se destaca Soccermanía y el Colegio Valladolid. “Los principales equipos fueron Soccermanía con la profesora Wendy, el Colegio Valladolid con el profesor Chava, y en la selección de Quintana Roo con el profe Jarocho”, detalló.

Equipos en los cuales, la goleadora de la Selección Mexicana femenil reconoció que su sueño siempre fue cumplirles la promesa a sus padres: triunfar en el deporte que es su pasión y vida.

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“Mi sueño era cumplir la promesa que les hice a mis papás, ellos trabajaron conmigo y me llevaron a todas las oportunidades que existieron, siempre buscaron la manera y nunca nos rendimos, y aquí estamos haciendo lo que más me gusta hacer, que es jugar futbol”, recordó.

Sueños que reconoce Saldivar que todavía les falta por cumplir. “Siento que aún me falta mucho por recorrer y siempre habrá metas y sueños nuevos por cumplir”, expresó la integrante del Tricolor femenil.

En el lugar, niñas y jugadoras de los equipos femeniles de la liga sabatina de la región 95 rodearon a la anotadora y otras saludaron con gran respeto a la integrante del América campeón, quien con una gran sencillez platicó con ellas.

“Feliz de ver caras conocidas que me vieron jugar de pequeña y me animaron, y contenta de convivir un rato con ellas”, comentó.

Cuestionada sobre los sentimientos que tuvo después de lograr el histórico campeonato con las Águilas del América y posteriormente la Concachampions, “Montse” reconoció que se enfrentaron a un equipo grande, el Washington Spirit.

“Dimos lo mejor que teníamos, ya veníamos motivadas y con muchas ganas de llevarnos otro trofeo a casa; el equipo Washington Spirit es un equipo fuerte y con experiencia, pero creo que nosotras teníamos un objetivo claro y era ganar y lo logramos”, destacó.

Sobre los galardones que recibió la jugadora cancunense en la Selección Nacional; la Bota de Oro y Balón de Oro como la Mejor Jugadora y Máxima Goleadora en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF, reconoció que se sintió feliz y orgullosa.

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“Me sentí muy feliz, muy orgullosa de mí y contenta de ver que todo mi trabajo está rindiendo frutos, aunque un poco desanimada, porque no logramos ganar el primer lugar y eso me hizo sentir un poco cabizbaja, pero feliz porque nos llevamos un excelente torneo y un gran resultado”, reconoció.

A la pregunta de su lesión que la dejó fuera de las canchas por un mes, la artillera americanista reconoció que fue un golpe anímico que no la desanimó.

“Para ser sincera no me lo esperaba, fue algo repentino dejar la cancha por un mes completo, me sentía triste por no poder ayudar a mis compañeras, pero siempre me mantuve enfocada y trabajando en mi recuperación”, explicó la integrante del club de Coapa.

Finalmente, Montserrat Saldívar adelantó sus planes para el futuro y estos son lograr el bicampeonato con el América y enfocarse en el Mundial Sub-20.

“Mis planes por el momento son seguir trabajando con mis compañeras de ambos equipos, mantenerme enfocada por el mundial Sub-20 que se viene y claro lograr el bicampeonato con el América”, concluyó, para después irse a platicar con sus amigas en la cancha de la región 95.