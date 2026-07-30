SSA descarta alerta por COVID-19 en Campeche, pero advierte posible aumento de contagios

Ante el reporte de seis casos confirmados de Covid 19 en Campeche, la Secretaría de Salud SSA del Estado confirmó que, aunque no representa una alerta epidemiológica, mantiene vigilancia sanitaria permanente, al reconocer que el incremento en la movilidad por el Mundial de la FIFA 2026 y el actual período vacacional de verano podría provocar un aumento de contagios durante las próximas semanas.

Noticia Destacada Advierten que los casos reales de COVID-19 en Campeche podrían ser mayores a los reportados

El titular de la dependencia, Orlando Alvarado Rivadeneyra, informó que los seis contagios corresponden a los primeros registrados oficialmente en lo que va de 2026, luego de que durante el primer semestre del año no se documentara ningún caso positivo en la entidad.

Precisó que Campeche se ubica actualmente en el lugar 25 a nivel nacional por número de casos, por lo que la situación permanece bajo control y sin comportamientos atípicos que obliguen a implementar medidas extraordinarias. No obstante, señaló que la dependencia mantiene activa la vigilancia epidemiológica debido a que el virus SARS-CoV-2 ya forma parte de las infecciones respiratorias que circulan de manera habitual.

Autoridades atribuyen posible alza a la movilidad del Mundial 2026 y vacaciones. / Alejandro Balan

El funcionario explicó que, tras la intensa movilidad nacional e internacional generada por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la llegada de visitantes durante las vacaciones de verano, existe la posibilidad de que los casos aumenten conforme avance el año, aunque aclaró que por ahora no existe motivo de alarma para la población.

"El Covid 19 llegó para quedarse como cualquier otra infección viral respiratoria. Lo importante es entender que hoy contamos con vacunas que disminuyen significativamente el riesgo de desarrollar cuadros graves, aunque una persona vacunada también puede contagiarse", explicó.

Alvarado Rivadeneyra descartó que exista una emergencia sanitaria o un repunte fuera de los parámetros esperados, incluso ante el próximo regreso a clases, aunque aseguró que la SSA emitirá las recomendaciones correspondientes si el comportamiento epidemiológico cambia.

Como parte de las acciones preventivas, la SSA mantiene módulos de vacunación y vigilancia sanitaria en ferias de salud, eventos masivos y puntos estratégicos de los municipios, además de garantizar el abasto suficiente de biológicos para completar los esquemas de vacunación de la población.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a no bajar la guardia y mantener las medidas básicas de prevención aprendidas durante la pandemia, como el lavado frecuente de manos, practicar el estornudo de etiqueta, utilizar cubrebocas en caso de presentar síntomas respiratorios y evitar acudir a espacios públicos cuando se esté enfermo.

"La salud la hacemos todos. No hay una situación de emergencia, pero sí debemos mantener la responsabilidad individual para prevenir contagios", concluyó.