Incendio en Francia golpea al turismo de Burdeos: cancelaciones y pérdidas millonarias en Gironda

El incendio forestal que afecta al departamento de Gironda, en el suroeste de Francia, provocó una caída en las reservaciones turísticas y abrió una controversia entre autoridades por los mensajes contradictorios dirigidos a quienes planeaban visitar la región.

Las llamas han consumido alrededor de 42 mil hectáreas y obligaron a evacuar a más de 220 mil personas desde el inicio de la emergencia. Aunque el fuego permanecía estabilizado este jueves 30 de julio, todavía no se consideraba completamente controlado y continuaba el riesgo de reactivaciones debido al calor, la baja humedad y los vientos.

El incendio se encuentra a unos 20 kilómetros de Burdeos y ha afectado zonas próximas a destinos turísticos de la costa atlántica. Miles de residentes pudieron regresar a sus viviendas, pero otras personas permanecían fuera de sus comunidades mientras continuaban las revisiones de seguridad.

¿Por qué existe polémica por los viajes a Gironda?

La controversia comenzó después de que Sophie Brocas, representante del Gobierno francés en Gironda, pidiera a los turistas evitar temporalmente la región y recomendara a quienes ya estaban ahí buscar otro destino hasta que disminuyera el peligro.

El ministro francés de Turismo, Serge Papin, rechazó ese llamado general y sostuvo que Gironda es un territorio amplio, con municipios y atractivos que no fueron alcanzados por las llamas o el humo. También expresó su expectativa de que algunas zonas evacuadas puedan reabrir durante agosto.

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La diferencia entre ambos mensajes generó incertidumbre entre viajeros y empresas. Hoteles, restaurantes, campamentos y sitios culturales registraron cancelaciones incluso en lugares alejados del perímetro afectado.

¿Cuánto dinero podría perder el turismo de Gironda?

Aurélie Loubes, directora del Comité Regional de Turismo de Nueva Aquitania, señaló que todavía no existe una estimación definitiva sobre las pérdidas.

Sin embargo, indicó que el turismo generó aproximadamente 45 millones de euros durante la misma semana del año anterior en el área afectada. Esa cifra permite dimensionar el impacto que podrían dejar las cancelaciones y el cierre temporal de instalaciones.

El turismo representa cerca del 7 por ciento del Producto Interno Bruto de Gironda y constituye una de las actividades económicas centrales de la región, junto con la industria del vino.

El incendio también ha golpeado a empresas que no sufrieron daños directos. Más de 13 mil negocios enfrentaban afectaciones económicas relacionadas con evacuaciones, interrupciones del transporte y menor llegada de visitantes.

🇫🇷 FRANCIA | Imágenes apocalípticas captadas desde la perspectiva de un bombero muestran a los equipos de emergencia combatiendo los incendios forestales que afectan la región de Gironda, donde se estima que unas 240 edificaciones han sido destruidas. pic.twitter.com/X3Emlqlfdf — Virales del Mundo (@Viral3sDelMundo) July 29, 2026

¿Se puede viajar a Burdeos pese al incendio?

Las autoridades no han ordenado el cierre general de Burdeos ni de toda Nueva Aquitania. No obstante, permanecen restricciones en carreteras, transporte ferroviario y áreas forestales próximas al incendio.

La autopista A63, que comunica Burdeos con España, sufrió cierres parciales, mientras algunos servicios ferroviarios al sur de la ciudad fueron suspendidos.

Las zonas quemadas permanecerán cerradas durante semanas o meses por el riesgo de caída de árboles, reactivación de focos y daños en la infraestructura. Los municipios desalojados de manera preventiva podrán reabrir de forma gradual cuando bomberos y autoridades locales confirmen que existen condiciones seguras.

El sector turístico prepara una campaña para recuperar visitantes una vez controlada la emergencia. Mientras tanto, las autoridades recomiendan revisar las alertas locales, confirmar reservaciones y evitar caminos o espacios naturales restringidos.

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