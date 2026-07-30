PVEM sigue reclutando perfiles en Campeche: suma a expriistas y exoperadores de Morena rumbo a 2027

Por segundo día consecutivo, la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México PVEM anunció la incorporación de otra tanda de actores políticos para participar directamente en los procesos electorales del 2027, entre los cuales, ahora también hay exmilitantes del Partido Revolucionario Institucional PRI identificados.

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Como parte del proceso de reorganización interna, la Coordinación Estatal del PVEM entregó nuevos nombramientos con el objetivo de fortalecer la estructura partidista de cara a la siguiente etapa política. Entre las designaciones destaca la de Heberto Brown Cámara, quien asumirá la Secretaría de Estrategia Electoral.

La nueva integración también contempla el nombramiento de Ángel Eduardo Lezama Canul como secretario de Comunicación Social; Julián Alonso Pacheco Ucán al frente de la Secretaría de Sectores Productivos;

A la par, reapareció el expriista ligado a Christian Castro Bello, Yamaral Sulu Palafox como titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; y Rafael Ernesto Germán Orozco Gil en la Secretaría de Capacitación y Participación Ciudadana.

La incorporación de estos perfiles ocurre en medio de una serie de movimientos políticos en la entidad, luego de que militantes y fundadores de Morena anunciaron públicamente su salida del partido al expresar diferencias con la conducción de la dirigencia estatal.

Apenas el pasado miércoles, habían anunciado la incorporación de al menos cuatro actores políticos de primer nivel vinculados con Morena, estos siendo Patricia León López, Ramón Gabriel Ochoa Peña, Rashid Trejo Martínez y Raúl Cárdenas Barrón.

JGH