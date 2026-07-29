Advierten que los casos reales de COVID-19 en Campeche podrían ser mayores a los reportados

Los casos positivos de Covid-19 en Campeche podrían ser aún más numerosos que los reportados por la Secretaría de Salud Federal, debido a que una parte de la población confunde los síntomas con una gripe común y opta por automedicarse sin acudir a los servicios médicos, advirtió el doctor Daniel Chi Canul.

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Señaló que el virus continúa presente, ha mantenido un proceso de mutación desde la pandemia y actualmente circulan nuevas variantes derivadas de Ómicron.

Explicó que el comportamiento del virus cambió respecto a los primeros años de la emergencia sanitaria, pero esto no significa que haya desaparecido. Indicó que las variantes Alfa, Delta y Ómicron representaron etapas de mayor impacto por su capacidad de transmisión, mientras que actualmente existen descendientes de Ómicron, entre ellos Stratus y Nimbus.

Según la Secretaría de Salud Federal, hasta la semana epidemiológica 28 se reportaron seis casos de Covid-19 en Campeche; sin embargo, Daniel Chi Canul señaló que podrían existir más personas contagiadas que no solicitaron atención médica o no realizaron una prueba para confirmar la presencia del virus.

Chi Canul señaló que la información sobre Covid-19 debe servir para fortalecer las medidas de prevención y no para generar temor entre la ciudadanía. Explicó que, aunque los cuadros actuales no presentan la misma agresividad de los brotes registrados durante los momentos más críticos de la pandemia, el virus continúa como una enfermedad respiratoria que requiere atención y vigilancia.

El médico indicó que la relajación de las medidas preventivas ha contribuido a que muchas personas minimicen los síntomas respiratorios. Señaló que actualmente existe una menor percepción de riesgo, situación que provoca que algunos pacientes continúen con sus actividades habituales sin confirmar si tienen Covid-19 u otra enfermedad viral.

Uno de los principales problemas, explicó, es que muchas personas identifican los primeros síntomas como una gripe y recurren a medicamentos por cuenta propia, práctica que puede retrasar la atención médica y dificultar la identificación del padecimiento, además de impedir que los casos reales queden registrados dentro de las estadísticas oficiales.

El especialista consideró que las cifras reportadas podrían no representar la totalidad de contagios existentes en Campeche. Explicó que algunos pacientes no acuden a instituciones de salud por considerar que se trata de un cuadro pasajero, por lo que los sistemas de vigilancia epidemiológica podrían registrar solamente una parte de los casos que ocurren en la entidad.

El médico destacó que uno de los síntomas que actualmente llama más la atención en las variantes recientes es el dolor intenso de garganta, conocido entre algunos pacientes como "garganta de navaja", debido a la intensidad de la molestia. También mencionó otros signos como escurrimiento nasal, tos, fatiga, dolor articular, dolor de cabeza, fiebre, síntomas respiratorios y ronquera.

Explicó que la pérdida del olfato dejó de ser una característica tan frecuente como ocurrió durante otras etapas de la pandemia, por lo que la identificación del Covid-19 requiere mayor atención a la combinación de síntomas y, cuando sea necesario, la realización de pruebas diagnósticas.

JGH