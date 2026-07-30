Eugenio Derbez sorprende a sus seguidores al mostrar un talento secreto

El comediante Eugenio Derbez se convirtió en tendencia en redes sociales al revelar un talento poco conocido por sus seguidores. Y es que; el actor mexicano usó sus redes sociales para compartir un video en donde reveló que tiene una gran destreza para tocar el piano.

El comediante sorprendió a sus fanáticos al mostrar que sabe tocar el piano, la publicación se llenó de comentarios de admiración y sorpresa pues pocos conocían el talento del aclamado actor. Aunque el clip comenzó con algunas bromas, pronto el video mostró que sabía de música.

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¿Cómo fue que Eugenio Derbez mostró su talento secreto?

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el actor comenzó la publicación con el estilo humorístico que lo caracteriza. Sentado frente al piano, aseguró entre risas que casi nadie sabía de su habilidad e inicialmente movió las manos sobre el teclado en silencio, haciendo parecer que era una actuación.

Sin embargo, a los pocos segundos el tono del video sorprendió a los fanáticos cuando Eugenio Derbez comenzó a interpretar la célebre pieza “Balada para Adelina”, popularizada internacionalmente por el pianista francés Richard Clayderman. El comediante mostró gran fluidez mientras tocaba la canción.

Reacciones de los usuarios a Derbez tocando el piano

Entre los comentarios destacados, los usuarios celebraron la habilidad del comediante con frases como "Entré por el chiste... me quedé por el piano". Además, debido a la popularidad de la melodía, varios fans le preguntaron en tono de broma cuánto cobraría por amenizar eventos.

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